Bunker vandalizzati a Ravenna, mattoni rotti e porte divelte: "Dentro rifiuti rovesciati"

Ravenna, 14 aprile 2023 – Un muretto divelto, due porte blindate aperte. E tutto per entrare e lasciarsi alle spalle un po’ di devastazione: cimeli tirati giù dalle pareti, rifiuti presi dai cassonetti e lanciati qua e là, escrementi. È questa la brutta scena che si sono trovati davanti i volontari che da anni si prendono cura dei bunker nella pineta di Punta Marina, fortificazioni fatte costruire dai tedeschi lungo la ’linea Galla Placidia’ nel timore che il nemico potesse sorprenderli dal mare. Due le strutture prese di mira nel weekend pasquale: una più grande, in mezzo alla pineta e all’incirca di fronte al bagno Kiribati, e un’altra più piccola, vicina a via della Fontana. La Pro loco di Punta Marina ha fatto denuncia alle forze dell’ordine.

Il bunker più grande era chiuso da due porte blindate, entrambe aperte. "Per la prima hanno rotto l’infisso, forse con due piedi di porco – racconta Bruno Zama, tra i volontari che si occupano dei bunker – ma ciò che ci ha lasciato l’amaro in bocca è vedere che sono riusciti ad aprire anche la seconda, che era di metallo molto spesso. Hanno usato forse una sega o una fiamma ossidrica". Dentro c’erano alcuni manifesti appesi, che sono stati buttati a terra.

Ciò che è capitato nel secondo bunker suona di più come uno spregio. L’accesso era stato murato decenni fa: "È successo nel 1981 – prosegue Zama – perché c’erano brutti giri, persone che andavano a drogarsi all’interno. Noi non eravamo mai entrati, ci eravamo limitati a pulire esternamente la struttura. Ora i mattoni sono stati tirati giù, forse con un piede di porco. Poi hanno preso tutti i sacchi dei rifiuti che erano nei dintorni e li hanno svuotati dentro: ci sono bottiglie rotte, carta igienica, schifezze varie... E anche degli escrementi, che forse sono i loro".

I volontari del ’Bunker tour’ sono avviliti: dal 2015 si impegnano per portare alla luce queste testimonianze belliche, fatte costruire dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 agli italiani prigionieri. "Un brutto ricordo, sì, ma anche una testimonianza del passato – commenta Zama –. All’interno si può accedere solo con l’autorizzazione: le visite guidate per ora sono solo esterne, ma da anni siamo al lavoro per valorizzarli ed eventualmente, con i relativi permessi, aprirli al pubblico. Ora siamo avviliti: per riparare questi danni servono migliaia di euro, che non abbiamo. E per cosa, poi? Se sono stati in grado di rompere un muro e porte blindate, possono farlo ancora". Zama si chiede se il blitz dei vandali non sia stato fatto proprio per fermare il progetto: "Forse a qualcuno dà fastidio che la collettività possa riappropriarsi di questi luoghi".