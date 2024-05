Buon compleanno a ’Idea Ferro’

A Sant’Agata sul Santerno il 3 maggio del 1994 nasceva Idea Ferro. Idea, in tutti i sensi, e intuizione furono di Cesare Pirazzini, che decise di mettere a frutto l’esperienza maturata nell’ambito del commercio e lavorazione del metallo acquisita nel corso degli dal padre. Ditta individuale con dipendenti e collaborazioni esterne, Idea Ferro, ha mantenuto negli anni una struttura flessibile e reattiva alle esigenze di mercato. In una parola è rimasta al passo coi tempi, specializzandosi progressivamente nella carpenteria medio-leggera, nella costruzione di cancelli, barriere, inferriate, e cancelli di sicurezza, ma anche nella produzione e messa in opera di strutture e parapetti, scale civili, industriali e soppalchi, fino a lavorazioni in acciaio inox, ma anche zincatura a caldo, verniciatura a polvere e montaggio.

La forza lavoro è costituita da 4 unità, ovvero il titolare Cesare Pirazzini, la moglie Simonetta Facchini, e due operai specializzati. Dopo un percorso di sviluppo costante nel tempo, dal 2005 Idea Ferro ha sede in largo Ricci Curbastro a Sant’Agata sul Santerno, dove dispone di 400 metri quadrati di capannone artigianale, di cui 50 metri quadrati adibiti ad uffici, oltre al cortile esterno. Nell’area produttiva dell’officina insistono 3 postazioni di lavoro. Le strumentazioni principali sono seghe a nastro, trapani a fresa, taglia lamiera a plasma e saldatrici. Gli uffici dispongono di 2 postazioni pc, l’una commerciale/amministrativa; l’altra tecnica, con la possibilità di seguire i clienti dalla progettazione alla realizzazione. La flotta è costituita da un furgone con la gru e due furgoni standard per gli interventi e le consegne nei cantieri.

La struttura, molto snella e operativa, ha consentito a Idea Ferro, grazie appunto al supporto della progettazione, di fornire tecnologia e soluzioni appropriate ai propri clienti, dai privati, alle imprese edili, fino alle industrie. Edilizia civile, edilizia industriale e partnership con le imprese edili, sono i tre settori di lavoro. "Competenza, garanzia di qualità e sicurezza del nostro operato – hanno spiegato Cesare Pirazzini e Simonetta Facchini – sono il nostro biglietto da visita. Queste caratteristiche assicurano un ottimo rapporto costo-beneficio, mantenendo costante l’alto standard qualitativo del prodotto finito. Da sempre, l’obiettivo di Idea Ferro è stato quello di fornire soluzioni personalizzate, instaurando con la propria clientela, rapporti di massima disponibilità, serietà e cordialità". Tutti i parapetti di Idea Ferro, ovvero balconi, scale e terrazzi, sono costruiti nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e tengono conto degli aspetti estetici oltre che funzionali: "I nostri cancelli, sia pedonali che carrabili, soddisfano la ‘Direttiva macchine’ e sono marcati C.E., con rilascio della dichiarazione di conformità e il manuale di istruzione ed uso. Realizziamo inoltre su misura e a disegno, vetrine per negozi, infissi, inferriate per finestre fisse e apribili, cancelli di sicurezza per portefinestra su misura. Soppalchi, cerchiature, scale e strutture su disegno del progettista, sono tutte corredate da certificazioni di saldatura e di qualità anche per quel che riguarda gli ancoraggi". Ma quella di oggi è una giornata speciale per Idea Ferro. L’impresa santagatese festeggia infatti i 30 anni di attività con un’apericena accompagnato da musica live. A partire dalle 18 infatti, fornitori, clienti e amici saranno ospiti per la festa di compleanno.