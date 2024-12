Buon compleanno Tom, baby scimpanzé al Safari Ravenna

Martedì il Safari Ravenna ha celebrato un compleanno importante: a spegnere le prime candeline è stato Tom, cucciolo di scimpanzé verus che è diventato simbolo dell’impegno del giardino zoologico ravennate nella tutela e conservazione della specie, con particolare attenzione alle specie a rischio e grazie all’avvio di importanti progetti. Si tratta del primo esemplare di scimpanzé nato in un giardino zoologico italiano, appartenente a una delle sottospecie più minacciate in natura, quella verus, definita Western Chimpanzee (Pan troglodytes verus). Con la nascita di Tom il Safari Ravenna partecipa a ‘Pan Italia’, tavola rotonda per gli zoo italiani detentori di scimpanzé volta al confronto e alla condivisione sui moderni criteri di gestione della specie.