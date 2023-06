"Buon lavoro a Figliuolo Non sappiamo però se siano state stanziate le risorse essenziali"

Il consiglio dei ministri ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo commissario per la ricostruzione post alluvione. Il comandante degli Alpini era stato commissario al Covid, nominato da Draghi, da marzo 21 al marzo 22. "Buon lavoro al generale Figliuolo lo aspettiamo al più presto in Romagna" il commento del sindaco e presidente della provincia di Ravenna, Michele de Pascale. Durante la pandemia "ne abbiamo conosciuto le capacità e lo spirito di sacrificio che anche in questo caso lo hanno portato ad accettare un compito molto difficile. Il Governo, dopo averci spiegato per tre settimane che un commissario non serviva, arriva con grave ritardo a una scelta di indiscutibile qualità. Al momento ancora non è chiaro se con la nomina del commissario siano state contestualmente stanziate le risorse essenziali per permettere a lui e a noi di continuare ad operare".

La nomina di Figliuolo è stata preceduta da una ventina di giorni di schermaglie politiche, soprattutto dal partito dei sindaci che vedeva Il presidente della Regione Bonaccini come candidato ideale per la ricostruzione. Bonaccini sarà subcommissario, insieme ai presidenti delle Regioni Marche e Toscana. La nomina di Figliuolo è accompagnata da un primo decreto con indicazioni per la ricostruzione. "Spero veramente che ora non si perda più un solo minuto – aggiunge de Pascale - per riscostruire i territori devastati dall’alluvione e dalle frane e dare una risposta strutturata e non solo emergenziale, alle comunità e alle imprese che attendono gli indennizzi da ormai troppo tempo. Le istituzioni del territorio sono pronte a lavorare fianco a fianco al commissario Figliuolo con assoluto spirito di responsabilità e collaborazione". Le priorità rimangono le stesse presentate alla premier Meloni ormai tre settimane fa: "stanziamento delle risorse necessarie agli indennizzi e ai lavori di somma urgenza, assenti nel dl alluvioni del primo giugno e un piano strategico per rendere più sicura la nostra terra sia sul versante delle frane che del rischio alluvionale. Spero davvero che con la decisione di oggi il Governo segni un netto cambio di passo sui tempi, sulle risorse e sui corretti rapporti con il territorio. Arriviamo a questo passaggio dopo tre settimane di pressing costante da parte di istituzioni, associazioni e sindacati del territorio, ora non aspettiamo altre tre settimane per stanziare le risorse necessarie al lavoro del commissario".

lo. tazz