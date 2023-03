Buon vento Franco Il mondo dell’oil&gas, della vela e del porto ai funerali di Nanni

Tanti imprenditori del settore energetico e della portualità. Le istituzioni e le associazioni di categoria. Ma anche numerosi collaboratori incontrati nelle svariate esperienze lavorative e gli amici del Circolo velico dove teneva la barca. La chiesa di Marina di Ravenna, gremita, ha ospitato nel pomeriggio di ieri i funerali di Franco Nanni, 84 anni, deceduto martedì scorso. Seduti in prima fila la moglie Alda, le sorelle Marisa e Franca, il nipote Piergiorgio e le rispettive famiglie. Tra i primi a entrare Faustolo Rambelli, come sempre riservato, fondatore con Nanni dell’impresa subacquea Rana. Ampiamente rappresentati Roca e Omc.

La prima è l’associazione dei contrattisti che operano nel settore dell’energia che Nanni fondò con altri imprenditori nel 1992 e che ha presieduto fino a metà febbraio: a rappresentarla il presidente Renzo Righini. Poi, Omc, oggi Omc-Med Energy che Nanni contribuì a far nascere nel 1993. A fine maggio il Pala De André ospiterà il trentennale della manifestazione internazionale. "Negli anni – hanno commentato appena appreso della scomparsa, il presidente di Roca, Righini e la presidente di Omc Med, Monica Spada - non ha mai mancato di sostenere la necessità, per il bene del Paese, di proseguire nella produzione nazionale di gas, in un’ottica di pluralità di fonti per la transizione energetica. Attività che ancor oggi, anche grazie a Franco Nanni, continuano a svilupparsi a Ravenna e a diffondersi nel mondo. Allo stesso modo ha lavorato nel contesto di Omc per affermarne il ruolo in chiave mediterranea, con un’attenzione sempre vigile alle tematiche dello sviluppo sostenibile".

Molti gli amici, esponenti di associazioni di categoria come Confindustria Romagna, imprenditori dell’ambito portuale. A rappresentare le istituzioni c’era l’assessore al Porto e Sviluppo economico, Annagiulia Randi. "La comunità ravennate – ha detto – perde un uomo umile e dedito al lavoro, un uomo d’impresa che ha contribuito a posizionare Ravenna al centro della scena energetica internazionale, offrendo una strategia lungimirante che é stata presa a modello da altri Paesi. Ha saputo coniugare impresa e cultura, passione e ricerca dove ha spaziato dall’energia ai lavori subacquei all’innovativo Centro iperbarico. La città a lui deve molto".

lo. tazz.