Buona la prima per l’evento dedicato a maniscalchi e veterinari in fiera

Grande partecipazione per ‘Vet & Farrier - The meeting point’, incontro tra maniscalchi e veterinari che si è tenuto il weekend scorso in Fiera a Faenza. Gli organizzatori erano DePlano, eccellenza faentina nella cura dello zoccolo, e Sive (Società italiana veterinari per equini) con l’aiuto del Comune di Faenza. Sono stati due giorni, di confronto e punto d’incontro tra maniscalchi e veterinari provenienti da tutto il mondo. L’evento ha raccolto molti consensi e c’è stata una grande partecipazione di ditte specializzate e di addetti ai lavori e non solo.

DePlano, per voce di Gian Luigi Poggiali ideatore dell’iniziativa "vuole ringraziare davvero tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione e la buona riuscita dell’evento. Purtroppo non possiamo gioire appieno per la grave inondazione che sta mettendo in ginocchio Faenza e dintorni con ingenti danni e perdite. Siamo vicini nel dolore alla città. L’iniziativa ha avuto comunque un grande successo e contiamo di ripeterla ogni anno".

Gabriele Garavini