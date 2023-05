‘Buongiorno Ceramica!’ nel weekend Oltre trenta artisti e botteghe aperte

C’è anche la proiezione del docufilm dedicato allo scultore Giuliano Vangi, che sarà presente il 20 maggio alle 17.30 al Museo Carlo Zauli, fra gli eventi in calendario per Buongiorno Ceramica!, il weekend della ceramica italiana nelle piazze delle quarantacinque realtà parte dell’Associazione italiana Città delle Ceramiche, il 20 e 21 maggio.

A Faenza saranno oltre trenta i ceramisti e le botteghe che spalancheranno le loro porte al pubblico, alcuni per la prima volta, come le giovanissime realtà di Pantoù Ceramics, Paola Laghi e Studio Lemure, novità di questa edizione, oltre a Ar3, Officina Ceramica Faenza di Andrea Kotliarsky e La bottega delle ceramiste, che si presentano in una veste rinnovata.

Fra gli appuntamenti ormai tradizionali, domenica 21 maggio torna in piazza Nenni, alle 8.30, la Colazione del Ceramista: le tazzine in ceramica realizzate da artisti e artigiani faentini saranno accompagnate dal caffè offerto da Mokador, sponsor dell’evento, e da una piccola colazione offerta ai partecipanti. Novità di quest’anno sarà poi il Gelato del Ceramista di Peace & Cream – servito in coppette in ceramica, opera dei ceramisti faentini creata appositamente per l’occasione – a partire dalle 16, sempre in piazza Nenni. Nel frattempo, il pubblico potrà partecipare alla prima edizione delle Olimpiadi della Ceramica, con una serie di sfide e animazioni con l’argilla per adulti e bambini, ideate da Andrea Kotliarsky. Alle 18 torna in Piazza Nenni anche l’Aperitivo del Ceramista, con il vino dei produttori del territorio, anch’esso in bicchieri in ceramica.

Partecipano a Buongiorno Ceramica anche i musei faentini: il Mic, con la performance ‘1 secondo, 1 grammo’ di Luisa Turuani (il 20 maggio alle 16) e una visita guidata dal titolo ‘Ceramiche di pace e di guerra: il potere dei musei’, in collaborazione con Emergency (il 21 maggio alle 16); il Museo Carlo Zauli, con la proiezione del docufilm Focus on Vangi (il 20 maggio alle 17.30) e l’inaugurazione della mostra Conjunction dell’artista turca Yeliz Saydan (21 maggio ore 17). Sabato 20 maggio, dalle 15 alle 18, sarà possibile visitare lo scavo archeologico di Palazzo delle Esposizioni, dove sono stati rinvenuti i resti di una bottega ceramica databile fra XV e XVI secolo. Partecipano a Buongiorno Ceramica 2023 anche Officina Matteucci, con la mostra ‘Sospeso… è l’attimo’ di Aida Bertozzi e Tiziana Del Vecchio, a cura di Matteo Zauli; Bottega Bertaccini con ‘Il calore e il colore’ di Elena Modelli e Lietta Morsiani; lo Studio Martino Neri con una mostra a cura di Filippo Maestroni dedicata alla ceramista Silvia Piani. In parallelo a Buongiorno Ceramica si svolgerà in vari paesi europei la quarta edizione di ‘Good Morning Ceramics!’.

Tutti i dettagli del programma su www.buongiornoceramica.it o su www.enteceramica.it. Info. per il pubblico Ente Ceramica Faenza cell. 353.4413839 e [email protected]

Filippo Donati