’Buongiorno Telefono amico’, da giugno fatte 200 chiamate

Primo bilancio per il ’Buongiorno Telefono Amico’ promosso dall’assessorato ai Servizi sociali di Castel Bolognese in collaborazione con il Tavolo Sociale e rivolto agli over 75. L’iniziativa, partita nel 2020, prevede una telefonata alla settimana e parte dalla necessità di arginare il problema della solitudine.La volontaria responsabile del servizio ha preparato un breve riassunto per raccontare come è andata negli ultimi tempi. Dal giugno 2022 sono state fatte circa 200 telefonate privilegiando la fascia oltre gli 80 anni. Alle chiamate spesso hanno risposto i figli anche se l’anziano è in buone condizioni; un modo per filtrarle .

Il riscontro, a oggi, è stato positivo. All’altro capo del telefono si è trovata una popolazione anziana in maggioranza ancora in buona forma: tante persone ultraottantenni o ultranovantenni che vivono sole, ancora autonome nella gestione della loro vita, con una grande voglia di vivere. Nel 99% delle telefonate gli interlocutori hanno ringraziato per l’attenzione dimostrata. Il Comune di Castel Bolognese ringrazia le persone coinvolte nel servizio e ricorda che le telefonate vengono fatte una volta alla settimana dal numero 0546 655866.