Buongustaio, una sagra da duecento volontari

È qui la festa. Con la formula consolidata negli anni: uno stand gastronomico enorme, un palco su cui si alternano ospiti che vanno dalla musica alla comicità fino alla magia, la pesca con i premi e le serate col dj set per i più giovani.

A Reda martedì sera è iniziata la Sagra del buongustaio nell’area del campo sportivo, con i suoi oltre 200 volontari e il fitto programma del ‘Reda Summer festival’ che ha già segnato un boom di presenze e stasera vede il mago Antonio Casanova, domani la musica dei Jbees e lunedì il gran finale con i Moka club. Gli spettacoli iniziano alle 21.30, mentre lo stand apre alle 19 (alle 18.30 domani, quando alle 12 ci sarà anche il pranzo). In contemporanea oggi, domani e lunedì ci sarà la 40esima edizione della Mostra della fruttiviticoltura in collaborazione con Ri.Nova società cooperativa: in esposizione frutta, vini e attrezzi per l’agricoltura. Oggi e lunedì la mostra è aperta dalle 19 alle 24, domani dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23. Alle 10 i vivaisti esporranno le proprie varietà.

Cuore pulsante della festa sono i volontari, oltre 200. Si parte da giovanissimi: i più piccoli hanno finito la quarta elementare. In cucina c’è chi invece la festa l’ha vista nascere e crescere. E c’è anche chi arriva da fuori Faenza, come Roberto Ravulli, di Ravenna: "Sono 15 anni che vengo, mi sono sempre occupato di friggere le patate – dice –. Mi diverto, o avrei smesso. Mi sono avvicinato alla festa perché vado a caccia col gruppo di Zattaglia, e tra le due sagre c’è un rapporto di amicizia". Poco lontano Lorenzo Bighini, Michele Bandini, Francesco Bighini e Giuliana Bassi preparano il pane ripieno, una delle specialità dello stand gastronomico. Bassi, assieme al marito Maurizio Emiliani, ha gestito per 31 anni la storica macelleria del paese, che dal 2021 è passata nelle mani di Lorenzo Bighini e Michele Bandini. Emiliani stesso ha inventato il pane ripieno: una ricetta in cui si incontrano castrato, rosmarino e sangiovese. Ora le due generazioni di macellai, tutti di Reda, collaborano: "Il pane ripieno l’ha preparato Maurizio, noi da tre anni veniamo a cuocerlo – dice Lorenzo Bighini –. Il suo aiuto è prezioso durante le feste e le sagre".

Quando la cucina si spegne, si accende la festa per i giovani. Oggi è in programma una serata di dj set di Giradischi club nell’area bar. "Siamo stati forse i primi a partire con il dj set, adesso lo fanno un po’ ovunque nelle sagre – dice Daniele Tassinari, tra gli organizzatori –. Coinvolgendo i giovani nell’organizzazione, poi vogliamo creare divertimento anche per loro. E c’è un discorso generale: vent’anni fa ‘sagra’ voleva dire liscio e anziani. Oggi invece vengono tantissimi giovani nella Romagna Faentina. Da una certa ora in poi sotto lo stand a mangiare ci sono tutti ragazzi".

Il programma dell’area bar nelle altre serate prevede domani i Melardot e lunedì il Trio italiano.

Sara Servadei