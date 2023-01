"Buoni numeri per la Peugeot E a febbraio grandi novità"

Alessandro Benelli è il titolare di F.lli Benelli, concessionaria Peugeot di Ravenna.

Il marchio Peugeot è diventato leader nella quota di mercato in provincia di Ravenna, come se lo spiega?

"Siamo ovviamente molto contenti di questi numeri. È il frutto di un lavoro maturato negli anni. Per raggiungere un tale risultato non basta il lavoro del concessionario sul territorio, ma serve ovviamente il prodotto. Peugeot è uno dei prodotti di punta. Tutte le vetture oggi in commercio sono state ‘auto dell’anno’ o comunque finaliste del premio".

Quali sono i modelli che hanno contribuito alla leadership?

"Per il segmento B, la 208 e la 2008; la 3008 nei suv; e la Nuova 308 nella gamma delle berline compatte. Per vocazione, Peugeot propone storicamente vetture per tutto il mercato".

Cosa bolle in pentola per il 2023?

"A febbraio è in uscita la Nuova 408, una berlina sportiva di dimensioni spaziose, che nelle linee può richiamare un suv. È una novità anche dal punto di vista estetico. Nella gamma Peugeot non c’è una vettura del genere. Lanciare novità è un po’ il segreto di chi vuole continuare a ‘condurre’ il mercato".

E il mercato dell’elettrico?

"Peugeot è una delle poche case che, per ogni modello, propone la versione termica e la versione elettrica o plug-in ibrida. Siamo sul 15% di vetture elettriche o ibride".