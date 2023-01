"Buoni risultati dal controllo di vicinato"

Il controllo di vicinato sta funzionando. Dopo Savio, apripista nel progetto, la frazione di Pisignano-Cannuzzo nel 2019 aveva attivato in tempi record il controllo di vicinato - a seguito dei vari incontri con la polizia locale, la suddivisione in zone del territorio e l’individuazione dei coordinatori.

Già dal primo anno i benefici si erano avvertiti nonostante fosse servito un po’ di tempo per ‘carburare’. Furti e tentati furti erano sensibilmente diminuiti - aggiungendo il dato dell’ottenimento di altri benefici collaterali: la diminuzione delle liti tra vicini e la coesione tra dirimpettai che prima non si parlavano.

Dopo qualche anno dall’attivazione Anna Altini, presidente del consiglio di zona Pisignano – Cannuzzo e promotrice del progetto e coordinatrice racconta "attualmente sono 6 zone in tutto in cui è diviso il nostro territorio: 3 a Cannuzzo e 3 a Pisignano. I coordinatori sono 11 mentre le famiglie iscritte sono 400".

Partiti con circa 250 iscritti, l’aumento dei numeri è certamente un buon segnale come spiega Anna Altini: "Sicuramente anche la diffusione sempre più capillare del progetto controllo di vicinato al quale continuano ad iscriversi i nostri cittadini, aiuta ad avere occhi attenti sul territorio e a segnalare tempestivamente ogni situazione potenzialmente pericolosa".

Restano ancora le linee e le condizioni da rispettare del progetto per poterlo proseguire in modo corretto: nessuna ronda, nessuno sceriffo, nessun intervento autonomo, nessuna segnalazione infondata. Ma promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini in collaborazione con le forze dell’ordine.

il controllo del vicinato si fonda sugli occhi dei residenti che, durante lo svolgimento delle normali attività abitudinarie, possono notare qualcosa di strano. Infatti, nessuno conosce meglio i rumori e le abitudini della propria via e del vicino di casa. I cittadini coinvolti nel progetto mantengono un rapporto costante e diretto con i coordinatori, cui è demandato il compito di segnalare situazioni sospette contattando le autorità preposte alla sicurezza.

il controllo di vicinato, infatti, non prevede mai interventi diretti bensì ha il compito di fare una segnalazione "consapevole".

Obiettivo principale è l’attività di prevenzione alla criminalità e alle inciviltà attraverso l’azione volontaria di residenti, naturalmente in stretta collaborazione con l’amministrazione e le forze di polizia locali.

In passato la località era stata oggetto di diversi furti e tentati furti ma, come conferma Anna Altini: "Per fortuna questo autunno non si sono verificati furti in tutto il nostro territorio come invece era successo nei tre anni precedenti".

Continua: "Certamente da parte delle forze dell’ordine c’è stata una grande attenzione. Ringrazio il comandante dei Carabinieri e della Polizia locale perché sono sempre pronti a verificare l’effettiva pericolosità delle situazioni che segnaliamo. Inoltre, sono sempre in contatto con i nostri coordinatori per accertarsi che tutto sia tranquillo".

"Anche la diffusione del progetto – conclude Altini – nel quartiere si Montaletto e Villa Inferno, poi, ha permesso di creare una rete di controllo sempre più allargata anche alle aree a noi confinanti".

Ilaria Bedeschi