Buoni spesa per le famiglie alluvionate

La solidarietà del dopo alluvione non finisce e per 21 famiglie, individuate sul territorio fra quelle più in difficoltà, ci sarà un buono spesa di 300 euro. L’iniziativa ‘SOS Spesa – La Spesa per chi ha bisogno’, messa a punto dalla Fondazione Francesca Rava insieme a Coop Alleanza 3.0., è stata concepita nello spirito delle festività natalizie. "L’idea è stata messa a punto grazie alle continue donazioni e alla collaborazione con Coop, già inaugurata anni fa – ha spiegato Elisabetta Strada, responsabile dei progetti Italia in capo alla Fondazione –. Abbiamo concepito il progetto come una sorta di regalo di Natale dal momento che molte famiglie sono ancora lontane dal riappropriarsi della propria libertà e autonomia. I buoni spesa distribuiti potranno essere usati per comprare qualsiasi cosa, un microonde, una tv o semplicemente del cibo per allestire un buon pranzo di Natale, con i nostri migliori auguri".

La presenza sul territorio della Fondazione Francesca Rava si è concretizzata immediatamente, all’indomani dell’alluvione del maggio scorso. Insieme alla Protezione civile, la Fondazione ha allestito la panetteria ambulante che ha fornito pane, pizza e focacce a tutti coloro che hanno vissuto giorni all’interno dell’hub allestito al Pala Sabin. Poi, grazie alla collaborazione con la San Vicenzo e varie altre realtà e comitati del territorio, compresi ‘I ragazzi di Via Angiolina’, coordinati a Sant’Agata sul Santerno da Nicola Botta, ha inviato sul territorio oltre 100 volontari messi a disposizione da aziende come Monclair per dare un aiuto concreto.

Ora quest’ultima iniziativa, legata anche alla necessità di offrire un pensiero positivo in vista del Natale. "I buoni saranno distribuiti alle famiglie più numerose o con un solo genitore individuate fra i vari territori colpiti dall’alluvione – ha spiegato la dirigente Area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romgna, Carla Golfieri –. I più fragili ora si stanno dimostrando essere i più anziani che hanno una spinta diversa nell’affrontare le difficoltà della ricostruzione rispetto alle famiglie più giovani. Il non vedere gli anni davanti a loro li rende psicologicamente fragili e poco reattivi". Fino ad ora i nuclei familiari che hanno beneficiato dei fondi raccolti tramite le donazioni arrivate all’Unione dei Comuni, sono stati 1.200 fra Sant’Agata, Conselice, Lugo, Massa Lombarda e Bagnacavallo. "Gli aiuti sono stati distribuiti con il senso di dare un po’ a tutti per l’acquisto di beni di prima necessità e – ha aggiunto Golfieri – per far capire alle famiglie che non sono sole". Da parte sua Coop, presente tramite la vicepresidente di zona soci Bassa Romagna Coop Alleanza 3.0, Gloria Mazzanti, ha messo a disposizione cifre a sei zeri più tutte le risorse raccolte attraverso le campagne di solidarietà avviate nei vari punti vendita (50.000 euro solo per la fornitura di acqua e cibo a Lugo) e che hanno coinvolto oltre 81.000 donatori fra soci, clienti e dipendenti.

Monia Savioli