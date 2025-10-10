Burattini e pupazzi, l’incanto è assicurato

Com’è tradizione da 37 anni, in autunno, ripartano ‘Le arti della marionetta’ con una programmazione che si intreccia quest’anno con i festeggiamenti per i 20 anni del museo La Casa della Marionetta. In tutto 16 appuntamenti che alternano burattini, pupazzi, marionette, ombre, teatro musicale e teatro d’oggetti, con il coinvolgimento di 8 compagnie provenienti da Umbria, Emilia Romagna, Puglia, Lazio, Friuli e Lombardia. Sono incluse anche le giornate di festa all’Almagià – Halloween, Befana e Carnevale –, oltre ad attività di formazione, incontri con gli artisti, laboratori, visite guidate, letture e il ciclo di 4 laboratori ‘Anima-li’ dedicato al teatro di figura e all’arte del riciclo.

"Grazie alla presenza in città della famiglia Monticelli – racconta Roberta Colombo, direttrice artistica del Teatro del Drago –, siamo stati tra i primi a livello nazionale ad avere una stagione di figura per bambini e genitori con spettacoli il sabato e la domenica pomeriggio. L’Italia vanta una grande tradizione, a partire dalle tre tecniche più note, marionette, burattini e pupi. Grazie al festival ‘Arrivano dal Mare!’, in programma a maggio, siamo spesso invitati all’estero: Il prossimo marzo saremo in Canada". L’apertura del sipario, domenica 19 ottobre all’Almagià, sarà un’esplosione di gioia con ‘Ciurma! Pendagli da forca’, prima pluripremiata produzione della giovane compagnia Sea Dogs Plus che combina alla perfezione l’arte della figura con l’arte attoriale. Per l’avvio di ‘Almagià in festa’, il 31 ottobre per Halloween, è attesa la prima di ‘Pinocchio in giallo’ su prenotazione. "Sarà una vera e propria sperimentazione perché è la prima volta che si sperimenta un banchetto con delitto per bambini e non per adulti".

Inconsueto lo spettacolo del 20 novembre, ‘C’era due volte un piede’, in cui Veronica Gonzales porterà i suoi personaggi fatti con i piedi, una tecnica che fa sempre divertire. Chiuderà la prima parte della stagione il 14 dicembre, lo spettacolo ‘Fagiolino asino d’oro’, ispirato all’opera di Apuleio ‘L’asino d’oro’. Dopo la pausa natalizia, tirerà nuovamente area di festa all’Almagià con ‘La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte’ il 6 gennaio. Per l’occasione sarà possibile assistere all’ultima produzione del Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli, ‘Il grande incantesimo’ che porta in scena l’arte popolare nella sua forma più autentica. In gennaio sono previsti altri due spettacoli: ‘Mettici il cuore’ l’11, in stile cabaret, dove oggetti e pupazzi si trasformano, grazie alle abili mani di Pamela Mastrorosa di Nina Theatre, e ‘Cose da strega’ con Mariasole Brusa alla Casa delle Marionette, che vede protagonista la strega turchina.

L’1 febbraio di nuovo all’Almagià, con ‘Buon compleanno Giulio Coniglio’, si celebreranno i 25 anni del personaggio creato da Nicoletta Costa per la compagnia pugliese Granteatrino Casa di Pulcinella. Il 14 febbraio musical con pupazzi con ‘1,2,3… cantate con me!’ del Teatro Verde, il 22 ‘La Strabomba’ al museo ispirato al testo ‘Storie di pace’ di Mario Lodi, mentre l’1 marzo ‘Varietà Prestige’ con le marionette di Francesca Zaccarato. Si chiude l’8 marzo con ‘La tartaruga furba’ alla Casa delle Marionette, della giovane artista Sofia Orlando.

Roberta Bezzi