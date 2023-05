Burattini, quanta magia

Da oggi a giovedì Cotignola e Barbiano sono pronte a trasformarsi in ’Cotignyork’, la città dei bambini. Per tre giorni Cotignola e la sua frazione ospitano la festa in cui il museo civico ’Luigi

Varoli’ e la Scuola arti e mestieri di Cotignola scendono in strada e nei parchi. Oggi il sipario si apre alle 17 al parco Bacchettoni (via Cairoli) con ’Burattino in testa’, laboratorio dedicato al burattino per bambini dai 6 ai 10 anni con Giovanni Lanzoni e Elga Masieri. Sempre alle 17, alla Scuola arti e mestieri (via Cairoli 6) c’è ’Burattino Mingherlino incastrato nel ditino’, tenuto da Pamela Casadio. Si tratta di un laboratorio per piccole mani che realizzano burattini da dito. La partecipazione ad entrambi i laboratori è su prenotazione a [email protected] Alle 17 al parco Zanzi (via Cairoli) ’Nautilus’, del Collettivo Lambe-Lambe: quattro micro teatri in scatola. In contemporanea, al parco Bacchettoni, ’Moon Box Voglio la Luna’ di e con Sandra Pagliarani, Compagnia Nasinsù. In un piccolo teatro a forma di globo lunare due solitudini si incontrano e rincorrono. Dalle 17 alle 24 al circolo Anspi Manzoni (corso Sforza 18) apertura straordinaria delle gare di velocità e Rally su piste elettriche. Alle 18.30 a palazzo Sforza inaugura ’Dipende dagli occhi sculture e disegni bambini’. Alle 20.30 al parco Bacchettoni va in scena lo spettacolo per tutte le età ’Il Sogno, Bubble &’; clown show di Gambeinspallateatro. Iniziative gratuite.