Bus navetta a Milano Marittima Funzionerà a Pasqua e in estate

Anche questa estate sarà attivato il servizio di bus navetta gratuito che collega il parcheggio del Centro Congressi di via Jelenia Gora con viale 2 Giugno sino alla Rotonda Corelli a Milano Marittima. Il servizio sarà effettuato anche durante le festività di Pasqua dal 7 al 10 aprile. Le corse sono gratuite, in modo da stimolare gli automobilisti a preferire il mezzo di trasporto pubblico rispetto all’auto privata. La delegata ai trasporti Bianca Maria Manzi ha dichiarato: "Abbiamo ritenuto di mettere a disposizione le risorse perché è un servizio particolarmente apprezzato dai nostri ospiti" spiega l’assessora delegata ai trasporti Bianca Maria Manzi.

"Anche quest’estate – aggiunge – ci sarà pertanto il servizio gratuito di bus navetta a Milano Marittima, per incentivare la mobilità sostenibile e cercare di evitare il più possibile il congestionamento del traffico in centro". Il percorso prevede le seguenti fermate sia all’andata che al ritorno: Parcheggio Centro Congressi; via Jelenia Gora; I° Traversa Pineta; viale 2 giugno; Rotonda Cadorna; viale 2 giugno; Rotonda Corelli.

Inoltre, nel periodo dal 1° luglio al 27 agosto, vi sarà un servizio bus navetta che collegherà il parcheggio situato presso il Centro Congressi di via Jelenia Gora anche a Milano Marittima nord fino all’ Anello del Pino e ritorno.

Il servizio, finanziato dal Comune di Cervia, ha un costo di euro 118.800 euro ed è svolto da METE spa. Altre informazioni sulle corse: https:www.comunecervia.it