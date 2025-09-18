"Bus sostitutivi alla Faentina, studenti rimasti a piedi"

Mattinata di passione quella di ieri, segnalata in particolare per i disagi dei pendolari della linea ferroviaria Faentina. Con l’avvio delle attività scolastiche contestualmente con la riapertura della linea ferroviaria dopo la lunga chiusura estiva dovuta ai lavori che hanno interessato la tratta sono stati infatti molti i viaggiatori che sono stati interessati dalla soppressione di due treni. Il primo, delle 6.30 è stato sospeso ed è stato predisposto un servizio autobus sostitutivo. Servizio che, come raccontato, non è tuttavia riuscito ad accogliere tutti i viaggiatori diretti a Faenza, in particolare da Fognano, con conseguenti ritardi e persone, qualche decina, perlopiù studenti, che hanno dovuto fare ricorso, nella migliore delle ipotesi a mezzi propri. Attese e lunghe code di automobili inoltre sono state segnalate anche a Pieve Tho in corrispondenza del passaggio a livello, chiuso per molto tempo.

Disagi che si sono riproposti anche nel pomeriggio, dopo l’ora di pranzo intorno alle 14, quando gli studenti brisighellesi hanno dovuto fare i conti con un altro treno cancellato verso Marradi, e i mezzi sostitutivi messi a disposizione dal vettore. Sempre nel pomeriggio a Brisighella è stato segnalato un incremento del traffico stradale con code. A causare la soppressione dei treni in questione, e probabilmente anche la chiusura prolungata del passaggio a livello (per il resto della giornata la circolazione dei treni si è svolta regolarmente) sarebbe stato un problema nel dialogo che c’è tra il treno e l’infrastruttura. Nell’interazione – a quanto si apprende – si è verificata l’anomalia che ha rallentato il traffico e reso necessarie le cancellazioni. Situazioni anomale, già da ieri al vaglio dei tecnici per individuare le cause ed evitare che si possano riproporre. Per quanto concerne gli autobus, Rfi ha fatto sapere che sono stati messi in campo i mezzi disponibili e che è all’attenzione un piano straordinario proprio per potenziare i servizi bus.