Panico sul bus a Ravenna: spruzzato spray al peperoncino, 10 intossicati. Una bambina in ospedale

Ravenna, 1 novembre 2025 – Nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Ravenna, in via Faentina nei pressi della rotonda di San Michele, un piccolo pullman di linea è stato il teatro di un episodio allarmante: qualcuno, forse un gruppo di adolescenti, ha spruzzato dello spray al peperoncino all'interno del veicolo.

Non si è trattato di un incidente, ma di un atto deliberato che ha costretto l'autista a fermare immediatamente il mezzo.

Un primo bilancio ha parlato di diverse persone intossicate, ma le condizioni di una bambina hanno destato particolare apprensione, tanto da richiederne il trasporto in ospedale in codice 2 pediatrico.

Complessivamente sono una decina le persone che hanno avvertito disturbi.

I soccorsi per lo spray al peperoncino spruzzato su un autobus, una decina di persone ha accusato disturbi (foto Zani)

Traffico bloccato, indagini dei carabinieri

L'evento ha causato disagi al traffico, che è rimasto bloccato, mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l'accaduto e individuare i responsabili.

Notizia in aggiornamento...