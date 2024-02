Bus, una nuova linea urbana. La 3Bis attiva mercoledì e venerdì

Una nuova linea urbana andrà ad arricchire nel prossimo futuro il panorama del trasporto pubblico cittadino: alle attuali linee si aggiungerà infatti la nuova linea urbana 3 bis, che sarà attiva nei giorni di mercoledì e venerdì (quando feriali) nella fascia oraria che va dalle 10 alle 16. Per vederla implementata occorrerà attendere che vengano allestite le fermate di nuova istituzione, quelle cioè di via Leonardo da Vinci 12 (si tratta dell’ex deposito degli autobus) e di via dal Pozzo 10. La nuova linea è pensata soprattutto per essere a servizio di chi ha la necessità di raggiungere la mensa dell’organizzazione di volontariato ‘La Piccola Betlemme’, che da poco ha salutato la precedente sede posta nel cortile interno del Palazzo delle Esposizioni (oggi al centro del cantiere Pnrr progettato per rigenerare l’intero complesso) per fare rotta in direzione della zona nord dell’area urbana. Il percorso della nuova linea attraverserà gran parte della città, dal Borgo fino a via Leonardo da Vinci, costeggiando il centro: all’andata salperà da via Riccione per toccare l’autostazione, piazzale Sercognani, viale IV Novembre 57, via Zambrini, via Tolosano nei pressi dell’ospedale, via Dal Pozzo e via Cittadini, mentre al ritorno toccherà via Dal Pozzo 10, via Tolosano, via Martiri Ungheresi, viale IV Novembre, l’autostazione, via Testi, via Fornarina, via Saviotti, via Lega e via Riccione. La nuova linea va ad aggiungersi a quelle già in servizio: la urbana linea 1 (da piazza Bologna all’Orto Bertoni), la linea urbana 2 (dalla stazione al centro commerciale Le Maioliche), la linea urbana 3 (che è stata rimodulata), la 191 Fossolo-Pieve Cesato-Fossolo, la 192 che collega il centro con le frazioni di San Martino, Santa Lucia e San Mamante, la 193 Faenza-via Granarolo-Faenza, la 194 Faenza-Errano-Faenza, oltre alle sedici linee specializzate scolastiche e alle due linee di Green-Go Bus, quella dal parcheggio di piazzale Pancrazi al centro e quella dal parcheggio del centro commerciale Il Borgo al centro.

L’ordinanza che disciplina l’istituzione della nuova linea di bus mette mano anche alla linea 3, per la quale è stata decisa una modifica al percorso, che ora tocca la sede della mensa della Piccola Betlemme. Nello specifico la linea seguirà ora il percorso che dalla stazione ferroviaria tocca via Laghi, via Gallo Marcucci, via Dal Pozzo, via Cittadini, via Leonardo da Vinci, via Convertite, via della Boaria, via Malpighi, via Donatello, via della Costituzione, via Naviglio (all’altezza delle Poste), via XX settembre, corso Garibaldi (all’altezza di piazza San Francesco) e viale IV Novembre, per poi approdare nuovamente al capolinea posto alla stazione.

Filippo Donati