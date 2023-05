Buttarsi su ciò che interessa come un verdone

êr e’ zir dl’antôn" significa fare un giro alla larga, mostrando indifferenza, per poi buttarsi di colpo su ciò che interessa. Il detto prende spunto dall’antôn, un uccello detto verdone per il piumaggio verde oliva con striature giallastre. Quando veniva cacciato da capanno faceva larghi voli "butând l’òcc in cva e in là" (buttando l’occhio in qua e in là) e mostrandosi indifferente al verso del richiamo, così che il cacciatore, nascosto nel capanno, rimuginava tra sé: "U n’à una vója a e’ mónd", non ne ha voglia per niente al mondo di rispondere al richiamo che, sono sicuro, tra sé e sè, pensava: "U n’sa gnac ch’a i seja" (Non sa neanche che io ci sia). Poi il verdone virava e si buttava sulla ‘brocca’ sotto il tiro del cacciatore.