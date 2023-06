Bypass: la struttura terza in Italia

Bypass: Maria Cecilia Hospital di Cotignola terzo in Italia per numero di interventi; ricoveri ospedalieri, rispetto standard assistenza ospedaliera 2021 in confronto al 2020. "In base a un’indagine di Doveecomemicuro.it nel 2021 – si legge nella nota del Maria Cecilia –, dopo il forte rallentamento del 2020 causato dall’emergenza Covid-19, si registra una ripresa delle attività ospedaliere, senza raggiungere però i livelli prepandemici.

Per quanto riguarda il bypass aorto-coronarico isolato, che nel 2020 aveva visto dimezzate da 20 a 10 le strutture italiane in linea con il valore minimo di 200 interventi annui, nel 2021 si registra un parziale recupero: le strutture “rispettose” salgono infatti da 10 a 15. Sul portale è disponibile la lista di strutture ordinata per volume annuo di interventi di bypass aorto-coronarico isolato: al 1° e al 2° posto si riconfermano rispettivamente il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma e il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma seguiti, al 3°, dal Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA) – GVM Care & Research. Il 2021 è l’anno della ripresa dopo il forte rallentamento delle attività ospedaliere causato dalla pandemia da Covid-19: rispetto al 2020 si registrano 500mila ricoveri in più. Confrontando i dati con quelli prepandemici, risulta però evidente come persista una riduzione dell’attività: i ricoveri che mancano all’appello rispetto al 2019 sono, infatti, ancora circa 1 milione e 200mila (-14%). Il recupero, seppur parziale, riguarda soprattutto i ricoveri programmati (differibili), che nel 2020 si erano ridotti di un quarto, ma rimane uno scostamento pari a un -16% rispetto al 2019. Se si guarda al biennio 2020-2021 la riduzione complessiva, in base al Programma Nazionale Esiti 2022 relativo all’anno 2021, curato da Agenas in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e il Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma, è di 2 milioni e 900mila ricoveri".