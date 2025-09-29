Byron, il pronipote in visita. Incantato dai Musei. Dona il bastone dell’avo

Le collezioni dei Musei Byron e del Risorgimento si arricchiscono di un importante cimelio. È infatti arrivato ieri da Londra e dalle mani di Lord Robin Byron, avvocato esperto in diritto della navigazione, un discendente di George Byron, uno dei bastoni da passeggio del poeta inglese, che era di proprietà della Byron Society inglese. Su di esso si trova un’iscrizione che aiuta a ricostruirne la storia: "Uno dei comuni bastoni da passeggio di Lord Byron, donato alla sua partenza dall’Italia per Missolungi, 1824, al suo compagno capitano Medwin e da questi trasferito al dottor Granville come segno di antica amicizia e stima, 1842". La cerimonia della donazione si è tenuta ieri mattina nella corte del Palazzo Guiccioli e rappresenta un altro grande evento che ha acceso una luce internazionale sui Musei Byron e del Risorgimento.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Cassa di Ravenna e ideatore dei Musei Antonio Patuelli, la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti e il presidente dell’Italian Byron Society Ernesto Giuseppe Alfieri. "La città vi aspettava – ha detto il vicesindaco Fabio Sbaraglia rivolgendosi e a Robin Byron e alla moglie – e finalmente oggi vi incontriamo". La presidente Mirella Falconi Mazzotti ha ringraziato "Lord e Lady Byron per il prezioso dono del bastone, che diventerà uno dei cimeli più ricercati e importanti del nostro Museo" spiegando che "con la loro visita si chiude un lungo percorso iniziato con i miei predecessori Lanfranco Gualtieri ed Ernesto Giuseppe Alfieri che ha portato ad avere oggi Musei frequentati quotidianamente da capi di Stato, Istituzioni internazionali e visitatori e visitatrici da tutto il mondo, oltre che protagonisti quasi ogni giorno di reportage ed articoli su tutti i grandi media internazionali". La giornata speciale per Ravenna e per i Musei ha visto poi Diego Saglia e Gregory Dowling, vicepresidenti della Italian Byron Society, leggere, in inglese e in italiano, brani tratti dalle principali opere di Lord Byron. "Mi complimento con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna – ha detto Lord Byron al momento conclusivo dell’evento, mentre firmava il libro delle presenze assieme alla moglie – per un progetto straordinario che non è un tributo al mio lontano antenato, ma alla grande letteratura mondiale. In Inghilterra, e in tutto il mondo anglosassone, si parla tantissimo dei Musei Byron e del Risorgimento e tantissime persone che li hanno visitati mi hanno riportato giudizi straordinariamente lusinghieri. Di questo grande merito va alla presidente Mirella Falconi Mazzotti e ai presidenti che l’hanno preceduta".

Giorgio Costa