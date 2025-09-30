C-Hub, inizio lavori previsto per febbraio

Sono state approvate nei giorni scorsi dagli uffici dell’Unione della Romagna Faentina le linee di indirizzo per la realizzazione di un impianto di processo per la produzione di componenti in fibra di carbonio, e che ospiterà progetti sperimentali con finalità di ricerca e formazione. Il C-Hub, all’interno dell’incubatore di imprese nel complesso del Tecnopolo, al civico 6 di via Einstein, è un progetto da 250mila euro, finanziato dal Comune di Faenza e sarà il primo Hub interamente dedicato alla progettazione e realizzazione dei materiali ceramici, compositi e del manufacturing avanzato. Nel cronoprogramma di massima si stima l’affidamento della progettazione entro ottobre, l’inizio dei lavori a febbraio 2026 e la conclusione dei lavori a luglio del prossimo anno. L’incubatore di imprese è stato ideato con l’intento di concentrare ed integrare attività di ricerca, didattica e collocamento di laboratori privati di imprese. L’insediamento di tali attività ha richiesto la sottoscrizione di convenzioni tra le parti interessate, ed eccezionalmente, l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per la predisposizione dei locali.

Sin dalla progettazione, il fabbricato è stato suddiviso in moduli, e si sviluppa su due piani: il piano terra prevalentemente destinato all’attività di ricerca, di laboratorio e formativa, mentre il piano primo è prevalentemente destinato ad uffici. Per l’impianto in questione era stata predisposta un’ipotesi progettuale ed oltre alle indicazioni delle macchine e delle attrezzature che si prevede di installare e l’indicazione delle macchine, è stata inoltre prevista la ridistribuzione di alcuni spazi interni, tramite demolizione e ricostruzione di murature interne di ripartizione. Si prevedono quindi opere edili per la predisposizione dei locali, opere strutturali, rifacimento degli impianti elettrici ed in un secondo momento impianti meccanici legati alle macchine che vi saranno installate. Si tratta di un progetto strategico per lo sviluppo futuro del distretto del carbonio in città, considerando il tessuto economico produttivo territoriale già presente. Per la trasformazione globale del parco tecnologico intitolato a Torricelli, e quindi il progetto di ampliamento del Tecnopolo approvato dalla Regione la spesa prevista è di 1 milione e 350 mila euro, dei quali l’Ente regionale, tramite fondi europei aveva stanziato 1 milione e 78 mila euro. Al termine di tutti i lavori in programma, considerati anche i progetti già approvati, saranno creati nuovi laboratori ed altri spazi misti, con adeguamenti funzionali ed efficientemente energetico. L’obiettivo finale è rafforzare le infrastrutture dedicate alla ricerca industriale, all’innovazione tecnologica e al trasferimento di conoscenze.