Cà di Lugo, via ai lavori per la provinciale Fiumazzo

Sono partiti ieri i lavori lungo via Fiumazzo a Cà di Lugo. A seguito dell’alluvione di maggio, la strada era stata completamente distrutta. Successivamente la Regione Emilia Romagna aveva posto la base della strada a servizio dell’intervento strutturale per il ripristino degli argini crollati del fiume Santerno. Con il termine dell’area di cantiere regionale è stato possibile disporre l’inizio dei lavori di ricostruzione del tratto di strada. L’intervento avrà un costo complessivo di 150.000 euro e il termine lavori è previsto entro sessanta giorni. Parallelamente la Provincia di Ravenna sta eseguendo i lavori di ripristino lungo la strada provinciale 26, in località San Lorenzo.

"Dopo l’alluvione in pianura – dichiarano il presidente della Provincia Michele de Pascale e il consigliere delegato per le strade e la viabilità Nicola Pasi – è stata data priorità al ripristino degli argini distrutti. Il cantiere approntato dalla Regione a Cà di Lugo ha operato in questo senso su un tratto fluviale molto esteso. Per accelerare i lavori la Provincia di Ravenna ha convenuto di mettere a disposizione del cantiere un tratto della strada provinciale 26 che, ora che sono conclusi gli interventi sugli argini, procederemo speditamente a ripristinare. I lavori proseguiranno in coordinamento con il Comune di Lugo relativamente al raccordo con le strade comunali afferenti". "Si tratta di un cantiere veramente importante in uno dei punti di Lugo più feriti dall’alluvione – aggiunge l’assessora ai Lavori pubblici del Comune di Lugo, Veronica Valmori –. Ringraziamo la Provincia di Ravenna che ha avviato l’intervento appena ne ha avuto la possibilità al termine dei lavori dell’Agenzia Regionale della sicurezza territoriale e della Protezione Civile. La strada Fiumazzo è un’arteria fondamentale e come il suo ripristino. Il Comune di Lugo è coordinato con la Provincia per fornire il supporto necessario".