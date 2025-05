’Ca’ Pelletti’, da Lavezzola al franchising

Ca’ Pelletti, il primo progetto ’food retail’ del gruppo Surgital e format di ristorazione 100% italiano di cucina casalinga d’ispirazione romagnola in via Bastia a Lavezzola, annuncia il lancio ufficiale del proprio progetto di franchising che sarà presentato a una platea ristretta e selezionata di importanti imprenditori, operanti già nel settore, proprio nei giorni del Mapic - Marché International Professionnel de l’Immobilier Commercial, in corso a Milano in questi giorni.

Dopo un solido percorso di crescita avviato nel 2013, e consolidato con l’apertura di sei store diretti tra Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana, l’azienda è ora pronta a espandere la propria rete con partner strategici e capitali interessati a investire nel suo modello.