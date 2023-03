Ca’ Vecchia, giovedì pizza fritta "Così sosteniamo tante iniziative"

La pizza fritta è uno dei simboli del centro sociale ‘Cà Vecchia’ di Voltana, presieduto da Marzia Pagani e nato nel 1986 con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie, favorirne le relazioni sociali, culturali e intergenerazionali, con particolare attenzione alle tematiche ambientali e alla sensibilizzazione del volontariato. Una ‘casa’ al cui interno c’è spazio per la cultura, le relazioni sociali, l’integrazione di razze e generazioni. Fuori dalla casa, un parco per tutti. E poi la cucina, per trovare nella tavola il miglior modo per incontrarsi e il cui pezzo forte, a detta dei tanti buongustai, è proprio la pizza fritta. Come racconta Mauro Zanoni, uno dei responsabili e infaticabile ‘anima’ di Cà Vecchia, "tutto nacque nel 2000 dall’idea della compianta Silvana Marescotti di poter organizzare, il giovedì pomeriggio, l’asporto di quella pizza fritta che era già stata proposta in alcune occasioni conviviali presso lo stesso Centro Sociale. L’entusiasmo, sia delle azdore che dei fruitori, fu tale da mantenere questo appuntamento quindicinale".

Alla domanda su quale sia il ‘segreto’ dell’iniziativa, Zanoni spiega che "non sta nella ricetta, ma nel format. Le persone vengono, portano a casa porzioni della gustosa pizza da farcire. Un altro segreto è il calendario (ogni due settimane, sempre di giovedì): sembra infatti che l’appagamento di questa pizza fritta duri solo una decina di giorni e che già dall’undicesimo giorno torni il desiderio di riassaggiarla. Scherzi a parte, il calendario si fonda su alcuni principi dell’associazione: rispetto delle iniziative del territorio, rispetto dei volontari che durante le festività devono stare con le proprie famiglie nonchè rispetto delle attività economiche. Il contributo ricevuto dall’associazione per questa attività secondaria ha consentito, nel tempo, di sostenere tutte quelle azioni sociali a favore del territorio. Mi riferisco all’acquisto di automezzi per il trasporto di mensa a casa di anziani e disabili, al trasporto sociale presso le strutture ospedaliere e al prestito veloce di ausili per disabili. Oggi, per esempio, siamo impegnati nel progetto di dotare il parco di nuovi servizi igienici per disabili, indispensabili per i frequentatori del parco Ca’ Vecchia. Un grande merito alle azdore che hanno raccolto l’eredità dell’idea di Silvana".

Luigi Scardovi