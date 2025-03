Caaf Confartigianato: assistenza e servizi di qualità

Caaf è il centro di assistenza fiscale del Sistema Associativo Confartigianato, presente su tutto il territorio nazionale e, naturalmente, operante anche presso le Sedi e gli Uffici di Confartigianato della provincia di Ravenna. In questo periodo gli sportelli di Caaf Confartigianato sono pronti ad assistere ed affiancare tutti i cittadini, dipendenti e pensionati, nell’assistenza ed elaborazione delle pratiche fiscali 2025. Con la prossima approvazione del Modello 730/2025 da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli esperti di Caaf Confartigianato potranno accogliere i contribuenti per aiutarli in tale adempimento fiscale. La compilazione ed elaborazione del modello dichiarativo non è il solo servizio erogato ai cittadini. Da inizio anno, infatti, numerosi sono stati i contribuenti che si sono rivolti alle sedi per la compilazione e verifica della Dsu, volta ad ottenere l’Attestazione Isee e che hanno richiesto assistenza sulle pratiche successorie, locatizie, Red ed Invciv. L’ottica di Caaf Confartigianato è sempre quella di agevolare i contribuenti italiani alle prese con un fisco sempre più complesso.

La qualità dei servizi offerti, l’innovazione degli strumenti digitali e l’elevata professionalità degli operatori continuano a essere i pilastri dell’offerta degli sportelli territoriali del Caaf Confartigianato. Grazie a una rete capillare di esperti presenti in tutta Italia, nel 2024 sono state elaborate oltre 500mila pratiche tra modelli 730, Isee e successioni, confermando la fiducia dei cittadini in questo caentro di assistenza fiscale. Le prime scadenze fiscali del 2025 si avvicinano e gli sportelli del Caaf Confartigianato sono già operativi per garantire un’assistenza puntuale ed efficace. I risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrano il valore del lavoro svolto e la fiducia che gli italiani riconoscono alle strutture di Caaf Confartigianato, Sedi e contatti: www.confartigianato.ra.it