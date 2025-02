Cabina elettrica in piazza Dante, protesta dei residenti

Un nastro bianco e rosso per identificare la zona dove si sarebbe dovuta installare una nuova cabina elettrica in piazza Dante a Faenza. Sull’asfalto, nei pressi della palestra Cavallerizza dove oggi sono delimitati dalle strisce blu alcuni spazi di parcheggio. I lavori che dovevano iniziare ieri sono stati però temporaneamente sospesi in virtù delle proteste dei residenti i quali ieri mattina piuttosto fermamente hanno chiesto urgentemente di incontrare i referenti dell’ufficio Lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faentina. I residenti, come riferito dalla referente, l’avvocato Sabrina Lega, hanno chiesto spiegazioni relativamente all’installazione della cabina elettrica in questione, in particolare criticando le modalità di avviso dell’esecuzione di quel lavoro, a loro parere impattante. Anche perché con la pedonalizzazione dell’area adiacente alla palestra, su cui sono in corso i lavori di riqualificazione finanziati da risorse Pnrr, alcuni posti auto sarebbero venuti meno ed altri posti auto ancora sarebbero stati occupati dall’installazione della nuova cabina. Un altro punto riguardava inoltre le dimensioni della suddetta cabina, secondo quanto affermato, eccessivamente voluminosa e collocata più distante rispetto alla palestra, dirimpetto ad alcune abitazioni. Nella mattinata residenti e delegati hanno quindi dialogato, fino alla conseguente decisione di sospendere temporaneamente i lavori e procedere con un ulteriore passaggio per spostare di qualche metro la cabina, verosimilmente nell’area verde. Una soluzione che ora è al vaglio degli uffici i quali dovranno pronunciarsi come richiesto dai residenti.