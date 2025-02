Cabina elettrica in piazza Dante, operai al lavoro. Tagliato un albero e potati rami da un secondo

La protesta dei residenti di piazza Dante di lunedì, per via dell’installazione di una cabina elettrica di grandi dimensioni, avrebbe sortito l’effetto sperato. Ieri nell’area verde di fronte alla palestra Cavallerizza, infatti, alcuni operai erano al lavoro su mezzi con cestello per rimuovere un albero e per potare altri rami da un secondo fusto. Secondo quanto spiegato da chi era presente nella giornata di ieri, la cabina elettrica non sarà più installata al posto dei parcheggi delimitati dalle strisce blu ma sarà posizionata direttamente all’interno dell’area verde. Una soluzione che probabilmente consentirà di accontentare i residenti, i quali all’inizio della settimana avevano fatto presente le proprie perplessità per la scelta di installare la cabina nelle vicinanze delle abitazioni ed anche perché la cabina avrebbe ulteriormente compromesso la possibilità di utilizzare alcuni posti auto, fermo restando che da progetto, già alcuni parcheggi non sarebbero più stati utilizzabili in virtù della pedonalizzazione dell’area di fronte all’attuale ingresso della struttura sportiva.