Caccia a zaini e astucci Le cartolibrerie: "Ci sono stati aumenti, ma la qualità conviene"

di Roberta Bezzi

A pochi giorni dall’inizio delle scuole, è già cominciata la corsa all’acquisto di libri, matite, zaini, diari e quaderni, che come ogni anno impegna le famiglie al rientro dalle vacanze estive. In un contesto di aumenti generalizzati non sfuggono alla dinamica dei rincari neanche i prodotti tipicamente dedicati alla scuola.

Secondo un monitoraggio effettuato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, i costi del materiale scolastico registrano un aumento medio del 6 per cento rispetto al 2022. "Si può salire anche al 10% per la carta – afferma Elisa Crudeli della cartolibreria De.Ca.Ra. di Ravenna –. Un quaderno maxi costa circa 2 euro, ma a volte proponiamo offerte per pacchetti da 56 quaderni. Rispetto all’anno scorso, al momento non abbiamo registrato grandi acquisti per la cancelleria, forse per il gran caldo di agosto, e anche per il fatto che molte famiglie aspettano l’uscita delle liste. Per reggere la concorrenza della grande distribuzione, puntiamo su marchi diversi e in quantità inferiori, e soprattutto sul servizio di consulenza che spesso è il segreto del risparmio. Non è detto, per esempio, che comprare confezioni giganti sia più conveniente rispetto ai pezzi singoli".

Per quanto riguarda gli zaini, non ci sono, per scelta, quelli pubblicizzati con i personaggi. I prezzi partono da 50 euro per i più economici e arrivano a 73,50 per i più cari per i bambini delle elementari che hanno anche i colori. I diari, sempre meno acquistati per via dell’invenzione del registro elettronico, oscillano da 16,50 ai 21 euro. Sul fronte astucci, la novità di quest’anno sono quelli completi in stoffa con una sola cerniera anziché tre, con all’interno scomparti tipo libro, proposti a 41 euro.

"Abbiamo la fortuna di avere clienti fidelizzati – prosegue Crudeli – che cerchiamo di accontentare con piccoli sconti. C’è da dire però che sul materiale scolastico la lamentela è sempre dietro l’angolo, ci si aspetta di spendere sempre meno, rispetto a quando si acquistano i giochi per esempio".

Un parere quest’ultimo condiviso anche da Bruno Simione della Cartolibreria dello Studente di Ravenna. "Malgrado i bambini rappresentino il futuro – afferma –, il taglio le famiglie lo fanno sempre sulla scuola e non sul proprio benessere. Non si rinuncia a un parrucchiere o a una cena, spese che si ripetono periodicamente, mentre si fa più fatica a investire in un corredo scolastico che si può ammortizzare nel tempo. Un buono zaino può accompagnare i ragazzi dalla prima alla quinta superiore".

Come quelli ergonomici tedeschi attenti alla schiena dei ragazzi, che costano fino a 130 euro. Ma ci sono anche marchi storici tipo Seven e Invicta che si fermano a 70 euro. In generale si parte dai 55 euro.

Per un buon trolley bisogna mettere in conto almeno 125-130 euro. Per un astuccio con 18 super mine, servono 30 euro. "Ma ne vale la pena – specifica Simione – perché nei supermercati li vendono a un prezzo inferiore ma con i colori laccati e, quindi, si finisce per spendere due volte. Un po’ come capita con i quaderni o le risme di carta: in cartolibreria prediligiamo grammature da 80-100, a fronte dei 60 della grande distribuzione".

I diari costano circa 16-18 euro, sempre più aziende lo propongono in versione ‘allungata’ dal primo settembre 2023 al 31 dicembre 2024, per agevolare gli studenti. Sempre più di uso comune la borraccia che costa intorno ai 15 euro.

Uno sguardo ai libri. La spesa media per la prima media è di 300-340 euro, per la seconda e terza 140-150 euro; per la prima superiore del liceo artistico intorno ai 260 euro, mentre per i licei e l’Itis si sale sui 340. "Sui libri l’usato è in calo – conclude – perché vengono cambiati ogni due o tre anni e questo va a discapito della continuità". Per ’Associazione italiana Editori i rincari sui testi scolastici sono stati minimi: "Siamo tra il 3 e il 3,4% – fanno sapere – molto meno dell’inflazione".