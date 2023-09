Caccia al tesoro gratuita martedì in pineta a Pinarella

Martedì a partire dalle 15, nella Pineta di Pinarella e Tagliata a “Il Parco Lento – Parco dei diritti naturali delle bambine e dei bambini”, è in programma l’iniziativa “Esploriamo insieme il Parco Lento”: un’esplorazione che verrà resa ancor più divertente tramite una caccia al tesoro, a cui potranno partecipare grandi e bambini, gruppi e famiglie a piedi o con le proprie bici.

Partendo, a scelta, da uno dei tre punti di accesso al parco da cui inizia il gioco (via Emilia, via Mezzanotte e via Puglie), i partecipanti potranno risolvere piccoli enigmi o cimentarsi in prove di abilità disseminate nel parco. Partecipazione gratuita.