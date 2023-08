Cacciatori uniti per l’ambiente "Raccolti cinque quintali di rifiuti"

La pioggia e un clima autunnale non hanno spaventato i circa quindici volontari, tra cui il presidente Urbano Zanelli, appartenenti all’Atc Ravenna 1 – Lughese (uno dei tre Atc - acronimo di ‘Ambiti territoriali di caccia’ - della provincia di Ravenna) che poco dopo l’alba di sabato scorso si sono ritrovati al cosiddetto ‘Secchezzo’, area in aperta campagna situata nel territorio comunale di Fusignano praticamente al confine con quello sia di Alfonsine che di Lugo, raccogliendo ben cinque quintali tra plastica, legno e svariati altri oggetti. Materiali che, a seguito del disastroso evento alluvionale che lo scorso maggio ha messo in ginocchio mezza Romagna, erano stati trasportati dalle piene di alcuni limitrofi canali di bonifica, per poi depositarsi su una superficie di circa sei ettari di bosco di proprietà della Cab (Cooperativa Agricola Braccianti) Fusignano. Dopo aver richiesto e ottenuto nei giorni scorsi il permesso alla Cooperativa, i volontari si sono dati appuntamento nella zona del ‘Secchezzo’ indossando guanti, per poi rimuovere e caricare, riempiendo cinque tra pick-up e furgoni, altrettanti quintali di materiale vario, la maggior del quale costituito da sacchi, taniche, teloni e bottiglie di plastica, che poi provvederanno a conferire nelle isole ecologiche di Hera.

La lodevole iniziativa è solo una delle numerose attività che vedono in prima linea l’Atc Ravenna 1 – Lughese, associazione che attualmente conta circa 1.400 iscritti. Una struttura senza scopo di lucro, a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza. Lo scopo di questa intraprendente realtà è quello di promuovere e valorizzare il territorio nel suo complesso e di operare perché si realizzi l’impiego di risorse finanziarie per i miglioramenti e la tutela ambientale degli habitat, della flora e della fauna selvatica, oggetto o meno di prelievo. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l’associazione presieduta da Urbano Zanelli si propone di promuovere la massima sinergia fra agricoltura, ambiente e attività venatoria, nonché di incentivare le pratiche agricole e silvo-pastorali utili alla tutela della fauna e al miglioramento ambientale. Atc Ravenna 1 – Lughese promuove inoltre l’incentivazione e la realizzazione di monitoraggi costanti delle popolazioni di animali selvatici (oggetto o meno di prelievo venatorio), con l’obiettivo del contenimento e della riduzione dei danni alla produzione agricole e all’ambiente. Promuove inoltre azioni per il fermo contrasto nel territorio dell’Atc all’illegalità ambientale e venatoria. Senza dimenticare l’attività di sensibilizzazione di tutti gli iscritti al rispetto delle regole per il ripristino dell’etica venatoria e ambientale.

Luigi Scardovi