Cadavere trovato nel fiume Lamone a Faenza: è un anziano

Faenza (Ravenna), 10 gennaio 2024 - Il cadavere di un anziano è stato trovato questa mattina intorno alle 9.30 vicino all'argine del fiume Lamone in via Renaccio a Faenza, nella zona di fronte a dove è in costruzione il muro di protezione dopo l'alluvione dello scorso maggio.

A dare l'allarme è stata una ragazza che passeggiava con i cani nell'argine opposto. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del Commissariato di Faenza, i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118. La salma non presenterebbe delle ferite ma si resta in attesa dell'ispezione del medico legale. Tra le ipotesi al vaglio quelle di un malore, incidente o un suicidio.