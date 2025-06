Cade da tre metri, grave operaio. Incidente sul lavoro in via Marconi

Ennesimo infortunio sul lavoro ieri mattina in un cantiere edile all’Istituto per geometri ’Morigia’, in via Marconi. Stando a una prima ricostruzione, un uomo è caduto dal ponteggio da un’altezza superiore ai tre metri ed è in gravi condizioni. Sul posto un’ambulanza e un’auto medicalizzata, i vigili del fuoco e la polizia di Stato.

"La caduta è avvenuta in condizioni meteo avverse. Le cause precise dell’incidente andranno verificate dagli organi competenti – commentano Feneal Uil, Fillea Cgil, Filca Cisl –, resta il fatto che una famiglia è in attesa di notizie, che un lavoratore è ferito e che è l’ennesimo episodio che si verifica nel settore edile. Il cantiere era stato visitato dai nostri responsabili della sicurezza territoriali e non erano emerse criticità evidenti. Eppure qualcosa non ha funzionato".

I sindacati dicono che non possono limitarsi "a registrare il fatto, dobbiamo interrogarci sul contesto: il lavoro edile continua a essere svolto in condizioni precarie, con pressioni su tempi e costi che rischiano di compromettere la prevenzione. L’edilizia oggi è una giungla di appalti e subappalti, dove la sicurezza è spesso sacrificata sull’altare dell’urgenza e del risparmio. E quando questi cantieri sono legati a fondi pubblici o al Pnrr, questo è ancora più inaccettabile".

I sindacati chiedono un incontro al prefetto.