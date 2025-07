Cade dal monopattino. Giovane in pericolo di vita nonostante il casco

Viaggia in monopattino fuori dal centro abitato, cade e finisce all’ospedale Bufalini di Cesena in pericolo di vita. È ciò che purtroppo è successo giovedì sera poco dopo le 21.30 in via Ravegnana, nei pressi del distributore di benzina che si trova poco prima della rotonda con l’Adriatica procedendo in direzione Forlì.

Il conducente del monopattino è un 25enne originario del Marocco che, secondo le prime ipotesi effettuate dopo i rilievi da parte della polizia locale che è intervenuta, sarebbe caduto da solo mentre era alla guida di un monopattino elettrico e procedeva in direzione Forlì. Il giovane, che risulta domiciliato in zona, è anche l’unico coinvolto nel sinistro. Nella caduta il ragazzo ha sbattuto la testa riportando un trauma cranico: è stato soccorso dai sanitari del 118 sul posto ed è stato poi trasportato, non cosciente, all’ospedale Bufalini di Cesena. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata, le sue condizioni sono molto gravi ed è purtroppo in pericolo di vita.

Sul posto giovedì sera è subito intervenuta una pattuglia dell’ufficio infortunistica della Polizia locale, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per accertare le cause della caduta. Sembra che il giovane uomo avesse con sé e indossasse il caschetto per il monopattino, ma il tratto di via Ravegnana dell’incidente, fuori centro abitato, risulta interdetto all’utilizzo di questi mezzi secondo il Codice della strada.