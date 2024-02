Cade dalla bici in via San Pier Laguna. Ultrasettantenne trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena

Dopo essere caduto dalla bicicicletta è stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. È quanto accaduto ieri pomeriggio a un ciclista ultrasettantenne che percorreva con la sua bici elettrica via San Pier Laguna. L’uomo proveniva da via San Silvestro e procedeva in direzione dell’abitato di San Pier Laguna. Non è ancora chiaro come mai all’improvviso sia caduto da solo: si pensa che una buca sull’asfalto possa avergli fatto perdere l’equilibrio, ma è al momento solo una delle diverse ipotesi in corso di accertamento. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale. L’uomo è stato quindi trasportato in elimedica al ‘Bufalini’ di Cesena. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita, ha riportato ferite a una gamba.