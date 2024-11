Cade dalla bicicletta e batte la testa sull’asfalto, 66enne trasportato al Bufalini

In sella a una mountain bike stava percorrendo via Murri diretto verso il centro di Alfonsine, dove si era dato appuntamento con un gruppo di amici bikers con i quali avrebbe dovuto effettuare un’uscita. Alla luce di una prima ricostruzione della Polizia locale della Bassa Romagna, giunto all’altezza dell’intersezione con via Don Minzoni, avrebbe urtato il cordolo di uno spartitraffico, per poi perdere il controllo della bici e cadere rovinosamente sull’asfalto, procurandosi un trauma cranico. Grande spavento, ieri mattina per un 66enne di Alfonsine, che in seguito a una caduta che risulterebbe autonoma, è stato trasportato in elicottero al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Le condizioni dell’uomo, rimasto sempre cosciente, si sono per fortuna rivelate di media gravità. Sul posto è intervenuta un’ambulanza oltre all’elicottero di Ravenna Soccorso, atterrato nel vicino campo sportivo della cittadina, e a due pattuglie della Polizia locale della Bassa Romagna il cui personale ha effettuato i rilievi di legge e regolato il traffico.

Lu.Sca.