Cade dalla centrale Hera, ferita una 17enne faentina: con l’amico aveva bevuto

Poteva finire in tragedia la scelta di due diciassettenni di trascorrere il sabato sera facendo una ’visita’ alla centrale Hera di via Montericco. I due, un imolese e una ragazza coetanea di Faenza, dopo aver bevuto alcolici sono infatti andati alla centrale e lì, per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri, è accaduto un incidente. La diciassettenne e l’amico erano seduti sui sifoni, quando lei avrebbe perso l’equilibrio precipitando da un terrapieno alto cinque metri. Dopo il volo, è caduta rovinosamente a terra ed è rimasta ferita. Il tutto è accaduto verso mezzanotte e l’amico ha lanciato subito l’allarme. Sul posto si sono quindi precipitati l’ambulanza e l’automedica del 118, i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri. Medici e infermieri hanno prestato sul posto le prime cure alla ragazza, poi l’hanno caricata sull’elisoccorso (foto) e l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Fortunatamente le ferite, pur gravi, non erano tali da mettere in pericolo la vita della giovane. Attualmente la 17enne si trova ricoverata nel reparto di Medicina d’urgenza del Maggiore, in prognosi riservata, ma appunto non è in pericolo di vita. Ovviamente la sue condizioni sono tenute sotto costante controllo da parte dei camici bianchi. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza dell’amico che era con lei al momento dell’incidente per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Stando alle prime risultanze degli accertamenti, i due ragazzi erano in uno stato di alterazione perché avevano bevuto alcolici. Ovviamente dell’accaduto sono state informate entrambe le famiglie.