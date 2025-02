Cade in bici e perde il cellulare. Ritrovato grazie a una ’catena umana’

Cade in strada, perde il telefono e lo recupera grazie alla titolare di un negozio vicino che, per quasi un’ora, si è data da fare per rintracciarla. È successo venerdì pomeriggio in Borgo San Rocco, a pochi metri dalla vineria ’La Spinetta’, in via Romolo Ricci. "Quel pomeriggio – racconta la donna – ero a piedi e stavo andando in gran fretta in ospedale da mio marito. Pioveva e sono scivolata. Mi sono fatta molto male, per fortuna mi ha aiutato una persona, così mi sono rialzata e ho proseguito". Nella concitazione del momento la signora non si accorge che il telefono è finito per terra, se ne rende conto in ospedale. "A quel punto – continua – mi sono sentita persa, con mio marito in quelle condizioni e la necessità di rimanere in contatto con il resto della famiglia, non sapevo cosa fare". A un certo punto chiede di poter utilizzare il telefono del reparto e chiama un familiare, ed è a quel punto che, dall’altro capo del telefono, l’uomo la avvisa di essere stato appena contattato da una donna che aveva trovato il telefono. "Sono rimasta colpita da così tanta gentilezza – prosegue la signora – da non crederci. Quando abbiamo ricostruito la vicenda, ci siamo resi conto che le persone che avevano trovato il telefono si erano date da fare per quasi un’ora per riuscire a rintracciarmi, avevano persino chiamato i miei parenti in Veneto".

Mentre la donna è in ospedale, qualcuno trova il telefono per terra davanti alla vineria, e lo consegna alla titolare, all’interno dell’attività con una dipendente. "Poco dopo le quattro del pomeriggio – racconta Maria Elena, titolare del negozio – è entrato un ragazzo dicendo che aveva trovato il cellulare per terra, e che poteva essere una nostra cliente. Andava di fretta, ma se non fosse stato per lui chissà che fine avrebbe fatto quel telefono".

A quel punto Maria Elena decide di provare a rintracciare qualcuno tramite la rubrica. "Non c’era nessun blocco – prosegue – quindi abbiamo cercato un possibile parente". Non è semplice, ma riescono a parlare con una sorella e una nipote della donna, che però non vivono a Ravenna. Nel frattempo il cellulare squilla, ma le persone che rispondono mostrano diffidenza. Finché due telefonate si rivelano risolutive: quella di un’amica, che capisce al volo la situazione, e di un parente prossimo della donna. Quest’ultimo è l’uomo che la donna chiama dall’ospedale, e lo fa mentre lui sta parlando con la titolare della vineria". Insomma – conclude Maria Elena – alla fine ce l’abbiamo fatta, questa persona è venuta dopo poco in negozio e gli abbiamo consegnato il cellulare. Il giorno dopo la signora ci ha mandato un’orchidea accompagnata da una lettera che ci ha commosso. A questo punto speriamo solo di incontrarci al più presto".