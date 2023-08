Cade lampione su viale Vivaldi

Grande spavento ieri pomeriggio in viale Vivaldi a Lido di Classe, all’altezza dell’ortofrutta ‘Dal Contadino’. Intorno alle 17.30, infatti, uno dei lampioni della passeggiata si è letteralmente spezzato a metà, crollando sul marciapiede dove per fortuna non stava passando nessuno. "I lampioni qui sono tutti arrugginiti, dovrebbero essere sostituiti – dice arrabbiato Terzino Giorgini (foto), presidente della Pro loco della località rivierasca – oggi (ieri, ndr) sarebbe potuta morire una persona. Per fortuna nessuno stava camminando nelle vicinanze quando il lampione si è spezzato ed è caduto ma abbiamo rischiato grosso. Noi qui siamo completamente abbandonati, nessuno fa controlli o si interessa alla località tra buche e lampioni arrugginiti".