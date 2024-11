Caduta di tegole

Ieri pomeriggio alcuni calcinacci sono caduti in via Corrado Ricci, quasi all’angolo con piazza Caduti, di fronte a Piazza San Francesco. Il materiale proveniva dal tetto del palazzo e fortunatamente non ha colpito nessuno dei passanti. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale e un tratto di strada è stato transennato temporaneamente. Dopo la messa in sicurezza del tetto il nastro è stato rimosso e sulla strada tutto è tornato come prima.

Via Corrado Ricci è una strada ciclopedonale molto frequentata. L’intervento immediato, dopo la telefonata di un cittadino che ha visto cosa era successo, ha fatto sì che la situazione tornasse al più presto alla normalità.