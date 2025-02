Caduta nella boutique: "Mancava il corrimano a cui poteva aggrapparsi. È concausa di morte"

In quella scala mancavano "alcuni requisiti di legge" previsti per le strutture "aperte al pubblico e in ambienti di lavoro". E così, considerata "la sua conformazione e le caratteristiche dei materiali", l’esperta nominata dal tribunale ha concluso che il quadro d’insieme possa "avere influito come concausa alla accidentale caduta" che nel giro di sei giorni aveva portato al decesso della signora.

La 76enne Maria Antonietta Ancarani, celebre gioielliera ravennate, era morta il 24 novembre 2022 in ospedale al Bufalini per le lesioni riportate in una rovinosa caduta all’interno della boutique Gaudenzi di via Diaz datata 18 novembre. In vista dell’udienza fissata per oggi davanti al gip Andrea Galanti, l’ingegner Giovanna Pondini ha depositato la sua relazione peritale. Il pm Stefano Stargiotti, alla vigilia dell’incidente probatorio, aveva aperto il fascicolo come omicidio colposo in cooperazione. Da qui l’iscrizione sul registro degli indagati del legale rappresentante della srl di Cattolica conduttrice dell’immobile; del responsabile della spa di Grosseto proprietaria dell’immobile; e del ravennate direttore dei lavori di manutenzione straordinaria della struttura.

Gli indagati, difesi dagli avvocati Piero Venturi, Alessandro Antichi, Marco Guerra ed Enrico Crocetti Bernardi, hanno individuato quali loro esperti di riferimento, il perito industriale Massimo De Paoli, il geometra Daniele Ugolini e l’ingegner Bruno Piemontese. La parte offesa - la sorella della 76enne tutelata dall’avvocato Giuseppe Della Casa - aveva confermato lo stesso consulente (l’ingegnere Roberto Cecchi) che, attraverso un’analisi di parte, aveva individuato le possibili aree sulle quali concentrare le indagini. Oggi davanti al gip avranno tutti modo di corroborare o smentire le conclusioni del perito.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia (squadra Mobile e Scientifica), la 76enne stava partecipando a un evento pubblicitario quando, scendendo per le scale che separano il ballatoio dal piano terra, era improvvisamente caduta rimediando un trauma cranico che non le aveva lasciato scampo.

Secondo l’ingegner Pondini, la scala in questione, così come progettata, non rispettava appieno la normativa in materia di "sicurezza e anti-infortunistica". Vedi eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare l’esperta ha rilevato come, a suo avviso, le carenze normative più importanti riguardassero la mancanza del parapetto e una certa scivolosità del rivestimento usato. Meno rilevante invece l’uso di due tipi differenti di rinvestimento (metallo e moquette) con conseguente percezione di inciampo legata a differente attrito.

La relazione della medicina del Lavoro dell’Ausl del dottor Gianpiero Mancini, allegata al documento, è ancora più esplicita soprattutto sulla dinamica dedotta, oltre che dal tipo di lesioni, anche dai testimoni oculari e dai fotogrammi della telecamera interna. Verso le 20.10 la 76enne aveva imboccato la scala per scendere tenendo in mano un bicchiere (la modesta dose di alcol è stata ritenuta ininfluente). Ma al momento di intraprendere l’ultima rampa, era scivolata in maniera scomposta rotolando per cinque gradini e sbattendo infine la nuca sul pavimento. Questa relazione ha messo in risalto il fatto che la rampa rivestita di metallo fosse sprovvista di corrimano , "istallato successivamente". Una violazione, secondo l’Ausl, "a carico del datore di lavoro della Gaudenzi srl" dato che la scia in variante del maggio 2021 prevedeva "opere di collegamento della scala al ballatoio". Sul punto, è partita anche una sanzione amministrativa. In ogni caso, è sul quel corrimano che la signora Ancarani "si poteva agganciare al momento della caduta".

