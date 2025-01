Caffè Bassi, cambio dietro al bancone. Tra i gestori l’ex consigliere Albonetti

Dal primo gennaio di quest’anno dietro al bancone dello storico caffè bar gelateria Bassi in centro a Faenza c’è stato un cambio di gestione. Il locale, a due passi da piazza del Popolo nel cuore della città manfreda da quasi novant’anni, dall’inizio del mese è infatti stato rilevato da una nuova società, la Lore srl presieduta da Loretta Lasi. E tra i gestori c’è Alvise Albonetti che proprio giovedì ha formalizzato le proprie dimissioni da consigliere comunale della Lega dovute, come anticipato ai colleghi, a motivi lavorativi che gli impediscono di dedicare alla politica le risorse sufficienti in termini di tempo.

"Quello al caffè Bassi è un passaggio di testimone che rappresenta una novità importante per la città – precisa Albonetti –. I nuovi gestori hanno tutti esperienza nel settore e l’obiettivo è quello di mantenere immutata la qualità dei prodotti proposti, a cominciare dal gelato e soprattutto dalle panne, un vero vanto di questo locale che una volta era denominato ‘Massari’. Porteremo avanti la ‘filosofia’ del gelato 100% artigianale che verrà sempre prodotto nel laboratorio qui a fianco al locale".

"È inoltre nostra intenzione – continua il gestore del locale – riammodernare le strutture poste all’aperto, su corso Matteotti, con nuovi ombrelloni e altro. Con il cambio di gestione, inoltre, non c’è stata diminuzione di personale: al momento sono otto i baristi che si alterneranno nell’arco della giornata".

"Immutati – conclude Albonetti – sono pure gli orari di apertura, dalle 6.30 alle 22.30, tutti i giorni, con chiusura posticipata di mezz’ora, alle 23, al venerdì e al sabato, e senza giorno di chiusura". Il bar gelateria è molto noto anche per ottime cioccolate e caffè serviti con la panna montata ma la nuova gestione promette novità in un ambiente che da sempre è cuore pulsante di Faenza.

Gabriele Garavini