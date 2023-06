Caffè Italia, la storia si rinnova tra le generazioni

Lo storico Caffè Italia di piazza Garibaldi passa di generazione in generazione. Ora sarà ufficialmente Federica Raggi a continuare la tradizione di famiglia. Dopo l’esperienza con la sua precedente attività, ora è alla guida assieme al marito del rinnovato Caffè Italia. Una responsabilità, e anche una nuova avventura, per i due trentenni che continuano la tradizione della famiglia Raggi iniziata nel lontano 1979. "Il Caffè Italia, come locale, risale al 1800. Ha visto passare tra un caffè e l’altro mode ed abitudini – spiega Federica Raggi –. Mio padre, Ettore la mia famiglia, hanno inaugurato la loro gestione il 19 gennaio del 1979, erano appena ventenni. All’epoca un caffè costava sotto le 100 lire, i clienti amavano sorseggiare aperitivi classici, sode e spume". Nel frattempo la piazza è cambiata, non ci passano più le auto. Anche il turismo è cambiato. È cambiata la moneta, il modo di fare vacanza e le esigenze dei clienti sono aumentate. Ma quello che non passa mai per gli italiani, e anche per i turisti stranieri, è la sosta al bar. Che sia per colazione, uno spuntino o la scusa per ritrovarsi e fare quattro chiacchiere il bar resta sempre un luogo di socialità per persone di ogni età.

"Dopo 44 anni passati dietro al bancone la mia famiglia ha deciso di lasciare. Ma per me, che nel bar ci sono nata e cresciuta, tutti i miei ricordi d’infanzia sono legati a lui e alla piazza, l’idea di separarmene era difficile da accettare. E così dopo aver compiuto 10 anni di Frullerica (la precedente attività, ndr), io e mio marito Cristian abbiamo capito che era il momento di buttarsi in una nuova avventura – prosegue Federica -. Abbiamo ristrutturato completamente la sala bar, creando un locale attuale ma con un fascino retrò, mantenendo pezzi dell’arredamento a cui eravamo legati, come vecchi sifoni che di aperitivi ne hanno visti molti più di noi. Abbiamo provato a salvare il banco bar, che aveva oltre ottant’anni, ma alla fine l’abbiamo mandato in pensione sostituendolo con uno più moderno e pratico". Un lavoro impegnativo quello della ristrutturazione che ha comportato la responsabilità di mantenere le radici di famiglia e la storicità delle pareti ma dando un tocco di novità per restare al passo con i tempi e i nuovi locali che hanno, ormai, il sapore europeo.

"Il nuovo Caffè Italia ha acquisito tutto il menu che esisteva nell’altro nostro locale. Siamo felici di aver accettato questa nuova esperienza sappiamo già che sarà ricca di soddisfazioni" ha concluso Federica.

Ilaria Bedeschi