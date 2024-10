Caffè letterario, 21 anni dedicati ai libri

Ventuno edizioni e quasi 1000 incontri per la rassegna Caffè Letterario di Lugo che ritorna da domani. Il calendario autunnale in programma fino a dicembre, si aprirà con l’ultima opera scritta da Eraldo Baldini a quattro mani con Alberto Pagani. ’Transatlantica’, titolo del libro, descrive il legame che unisce la Romagna al Nord America. Una relazione articolata, per lo più sconosciuta che ha influenzato reciprocamente entrambe le realtà. La presentazione si terrà alle 21 nella sala riunioni della Cna. Gli appuntamenti proseguono sabato 12 con l’evento realizzato in collaborazione con l’associazione Entelechia nella sede di via Quarantola 32/1 durante il quale l’autore Andrea Bruni parlerà della sua ultima fatica dal titolo ’Flaiano. Da Fellini ai marziani a Roma’. Venerdì 18 ottobre, nella sede storica di Caffè Letterario, l’hotel Ala d’Oro - dove si terranno tutti gli eventi successivi a partire dalle ore 21 - sarà il turno di Anna Cherubini, sorella del cantante Jovanotti, che presenterà il libro ’Diventeremo amiche’ legato al rapporto “sfiorato“ con Emanuela Orlandi, quasi coetanea. Seguiranno, venerdì 25, gli appuntamenti con la giornalista Francesca Pellas ed il suo ’Vita e sogni di Moana Pozzi’ e mercoledì 30, con Deborah Gambetta, massese di origine, ed il suo ’Incompletezza’.

Il programma di novembre partirà dalla serata conviviale del 3, in cui farà da padrone il tema della morte, sdrammatizzato nel recital dei fratelli Paolo e Gianni Parmiani dal titolo ’Non è ver che sia la morte’ a cui seguiranno altre sette serate. Mercoledì 6 ci sarà la presentazione del libro di Antonio Franchini, secondo classificato al Campiello, dal titolo ’Il fuoco che ti porti dentro’, lunedì 11 l’incontro con Luca Tambolo con il suo ’Come funziona la scienza’ e martedì 12 il racconto di Enrico Brizzi che a 30 anni dalla pubblicazione di ’Jack Frusciante è uscito dal gruppo’ chiude la storia del protagonista nell’ultima opera intitolata ’Due’. Venerdì 15 Maurizio Casiraghi porterà ’Vite Formidabili’, mercoledì 20 Loredana Lipperini presenterà il romanzo tratto dall’omonimo sceneggiato degli anni ’70 di cui ripropone il nome ’Il segno del comando’. Venerdì 22 Matteo Bussola parlerà del suo ’La neve in fondo al mare’ e venerdì 29 Marco Mondini racconterà la sua ultima opera ’Il ritorno della guerra’.

Tre saranno gli appuntamenti di dicembre con gli autori Nevio Casadio e ’Le stanze dei giardini segreti’ (venerdì 6), Vanessa Roghi e ’Un libro d’oro e d’argento’ (venerdì 13), Valeria Parrella con Massimo Osanna e ’Classici sovversivi’ (17 dicembre). Caffè Letterario è anche arte. Due sono le mostre in programma, il 19 ottobre con l’inaugurazione di ’Le nostre ombre di notte’ di Paolo Pallara e il 7 dicembre con ’Giardini di carta’ di Marilena Benini. Tutti gli incontri sono gratuiti ad eccezione della serata del 3 novembre. Il programma completo è disponibile sul sito: www.caffeletterariolugo.blogspot.it

Monia Savioli