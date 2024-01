Caffè Letterario, si ricomincia. Sarà un anno pieno di libri

Dalla storia alla narrativa, dall’attualità alla musica, fino alla poesia, all’arte e allo sport. E’ davvero ricco e contraddistinto da ospiti di spessore il calendario invernale del Caffè Letterario di Lugo, rassegna culturale che, dopo la pausa natalizia, riparte questa sera per concludersi a fine marzo. Ad ospitare i 14 incontri sarà in primis dall’hotel Ala d’Oro, ma anche la biblioteca Trisi, l’associazione culturale Entelechia e la Cna di Lugo. Curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, la rassegna – che gode del patrocinio del Comune di Lugo e che vede come partner la Bcc Ravennate Forlivese Imolese, l’Icel scpa, Sfera, Samorani Group, la Cna, la Biblioteca Trisi di Lugo e Wap Agency - è stata presentata all’Ala d’Oro davanti ai tre curatori, all’assessore Alessandra Fiorini e a Nicola d’Ettorre, presidente della Cna intercomunale di Lugo.

Primo appuntamento questa sera alle 21 nella Sala Conferenza dell’Ala d’Oro, con lo scrittore e giornalista Raffaele Genah che presenterà il suo romanzo storico ‘Notturno libico’, edito da Solferino. L’incontro (ingresso libero) sarà introdotto da Nevio Casadio e si concluderà con un brindisi offerto dal Gruppo Cevico, Raffaele Genah è nato a Tripoli nel 1954. È stato per 19 anni vicedirettore del Tg1, poi capo della sede Rai per il Medio Oriente. È stato curatore di Lezioni di mafia, trasmissione ideata da Giovanni Falcone e Alberto La Volpe. Oggi collabora con ‘Il Messaggero’. Ha scritto con Valter Vecellio ‘Storie di ordinaria ingiustizia’.

Gli ospiti che seguiranno sono: Arrigo Sacchi, (19 gennaio), Franco Cardini e Marina Montesano (26 gennaio), Mariapia Veladiano (16 febbraio), Gino Roncaglia (23 febbraio), Luigi Rivola (1 marzo), Stefano Bon (6 marzo), Gigliola Cinquetti (12 marzo), Alessandro Marzo Magno (15 marzo). Sabato 24 febbraio, all’Ala d’Oro, è inoltre prevista una serata conviviale-musicale, dal titolo Mettete dei fiori nei vostri cannoni’, con la voce e la chitarra di Agata Leanza e Alfredo Longoraio. Un evento in cui si racconterà la guerra e la pace in musica e arte.

Nel corso della stagione invernale saranno due le esposizioni inaugurate nei corridoi dello stesso Ala d’Oro: una mostra grafica (il 20 gennaio alle 18) con annessa presentazione del libro d’artista ‘Kinderkampf. La battaglia del Bambino’ di Walter Reggiani, ed una mostra pittorica (il 2 marzo ore 18) di Piero Dosi dal titolo ‘L’insostenibile leggerezza’. La rassegna si concluderà sabato 23 marzo alle 20,30 presso l’Associazione Culturale Entelechia (via Quarantola 32/1) con una ‘maratona letteraria’ dal titolo ‘‘L’’arte di amare’. Tutti gli incontri (escluse le serate conviviali) sono offerti gratuitamente. Programma completo: http://caffeletterariolugo.blogspot.it.

Luigi Scardovi