Cagnoni, condanna confermata Lesioni e minacce al rivale quando scoprì il tradimento

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, pronunciata nel 2021 dal Tribunale di Ravenna, con cui Matteo Cagnoni era stato condannato per l’aggressione al rivale Stefano Bezzi, avvenuta il 12 agosto 2016 a Marina Romea, allorché scoprì il tradimento della moglie Giulia Ballestri, che poi uccise circa un mese più tardi nella lugubre villa di famiglia di via Genocchi. Per i reati di lesioni e minacce nei confronti di Bezzi – assistito dall’avvocato Leone Spadoni – al dermatologo, oggi 58enne e in carcere con ergastolo per il delitto, è stata ratificata la pena di 4 mesi e 10 giorni, oltre a spese processuali e una provvisionale di mille euro per la parte civile. La difesa, con l’avvocato Gabriele Bordoni, chiedeva l’assoluzione ritenendo l’azione priva della pretesa portata minacciosa, nonché l’assenza di motivi abietti bensì determinati dal fatto che quell’uomo avesse una relazione extraconiugale con la moglie. Per la Procura generale, al contrario, quell’aggressione fisica "fu condotta a freddo, al fine di sancire la propria supremazia verso la persona con cui la propria moglie aveva una relazione sentimentale".

Cagnoni e Bezzi andavano entrambi al mare a Marina Romea. Avuta la certezza della relazione extraconiugale della moglie, il primo pensò di regolare i conti col secondo. Nel parcheggio di piazza Torino lo colpì (per il medico fu uno schiaffo, per la vittima erano pugni) e il referto medico evidenziò escoriazioni a un labbro e al polso. Cagnoni, in tribunale, per quell’episodio formalmente si era scusato con Bezzi, il quale tuttavia spesso era stato oggetto di insulti nelle numerose lettere che il dermatologo dal carcere spediva agli amici. Dopo una di queste, che conteneva denaro a un pregiudicato, Bezzi per un periodo dovette comunicare alla polizia i propri spostamenti, per ricevere una sorta di protezione. La difesa Cagnoni faceva leva sul fatto che la querela fosse stata presentata solo dopo un mese e mezzo. Sentito al processo del delitto Ballestri, Bezzi spiegò che aveva atteso perché gli era stato chiesto da Giulia, per non turbare il procedimento di separazione.

Lorenzo Priviato