Cala il sipario sul Coconino Fest Al Mar l’autore Manuele Fior

Si chiude oggi il Coconino Fest, con una serie di appuntamenti che non lasceranno a bocca asciutta gli appassionati di fumetti (e non solo). Centro delle operazioni sarà come sempre il Mar, il Museo in via di Roma, 13. Si comincia alle ore 18 presso la loggia al primo piano del Mar, con ’Sofia Kovalevskaja. Vita e rivoluzioni di una matematica geniale’. L’autrice Alice Milani dialoga con Elettra Stamboulis. Alle 19, sempre alla loggia del museo, sarà la volta di ’Hypericon. Una certa idea di futuro’. L’autore Manuele Fior dialoga con Pippo Civati e Ilaria Bonaccorsi.

Manuele Fior, uno dei più apprezzati autori del graphic novel contemporaneo, espone le tavole del suo ultimo graphic novel Hypericon. Nella trama di questo libro si intrecciano, con un abile lavoro di montaggio e con l’uso narrativo del colore, due diverse e lontane linee temporali: quella della storia d’amore tra Ruben e Teresa, due ragazzi italiani nella Berlino di fine anni Novanta, e quella della scoperta della tomba del faraone Tutankhamen, compiuta poco più di cent’anni fa dall’archeologo inglese Howard Carter. Come aveva già fatto in precedenza nel pluripremiato Cinquemila chilometri al secondo (vincitore del prestigioso Fauve d’Or del Festival di Angoulême), Fior ritorna a raccontare le vibrazioni della giovinezza, le inquietudini del cuore, le dinamiche dei rapporti di coppia. Ma narra anche l’ansia e le aspettative deluse di una generazione, quella dei ventenni degli anni Novanta. Il gran finale è alle 21.30 alla Rocca Brancaleone, con la proiezione di Pantafa, film di Emanuele Scaringi. In apertura il regista dialoga con Marco Taddei e La Came, autori del graphic novel Malanotte.

Intervengono l’attrice protagonista Kasia Smutniak e il produttore Domenico Procacci (Fandango e socio di Coconino). Oggi la mostra ’Love Comics’ e la collezione dei mosaici contemporanei fino sarà visitabile fino alle 23 (l’apertura è alle 10). Venerdì serata magica al Mar con Emidio Clementi (musicista e leader dei Massimo Volume), la cui interpretazione de ’Gli ultimi giorni di Pompeo’ di Andrea Pazienza ha lasciato a bocca aperta i presenti. Il capolavoro di Pazienza - eroina, Bologna, il mal di vivere, il sarcasmo feroce - resta una straordinaria base di partenza, ma Clementi è stato davvero superlativo.

l.b.