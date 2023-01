Calano le nascite, crescono i morti I ravennati sono sempre più vecchi

Il ’saldo’ finale, la conta che mette insieme tutti i numeri delle oscillazioni demografiche, non fa presagire niente di drammatico: al 31 dicembre 2022 ci sono 32 persone in meno nel territorio del comune di Ravenna rispetto a un anno prima. Un sostanziale pareggio che in realtà è dato solo dalle migrazioni, mentre i decessi hanno più che duplicato le nascite e la popolazione diventa sempre più vecchia.

I dati sono quelli provvisori dell’anagrafe del Comune di Ravenna, che ci dicono che al 31 dicembre scorso i residenti erano 155.900: 32 in meno, per l’appunto, rispetto all’anno prima, seguendo un trend in leggero calo iniziato nel 2018. Siamo l’1,8% in meno rispetto al 2010, quando eravamo 158.739. Il dato più alto è quello del 31 dicembre 2012, quando Ravenna arrivò a contare 160.243 abitanti.

Da allora ciò che è cambiato, e che continua a peggiorare di anno in anno, è la distanza ormai incolmabile tra nascite e decessi. Nel 2010 eravamo quasi pari: 1.425 bebè e 1.481 morti. Da lì il divario è andato sempre crescendo: i decessi sfiorano ora i 2.000, mentre dal 2019 i bebé sono meno di 1.000 all’anno. Il 2022 è l’anno in cui, proporzionalmente, sono nate meno persone in rapporto ai morti: 857 bambini contro 1.935 decessi. Questo significa che per ogni bebé ci sono in media 2 decessi e un quarto. A causa del calo delle nascite, che si fa ogni anno più consistente, il rapporto tra nati e morti è anche peggiore rispetto a quello del 2020, quando i morti sono aumentati improvvisamente di 200 persone rispetto al 2019, probabilmente a causa della pandemia. Nel 2022 almeno si può dire che anche da questo punto di vista siamo ’tornati alla normalità’: i 1.935 decessi si inseriscono nel trend di leggera crescita che nel 2019 ne contava 1.917 (mentre nel 2020 siamo arrivati a 2.129 e nel 2021 a 2.048). Del resto, col progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento dei decessi è un fenomeno prevedibile, anche se comunque drammatico: rispetto al 2010, nel 2022 se ne sono andate il 30,65% di persone in più. Nella colonna accanto c’è il progressivo calo delle nascite: i bebé sono stati il 39,86% in meno nel 2022 rispetto al 2010. In un solo anno, rispetto al 2021, abbiamo perso il 10,91% dei neonati. A questi ritmi, in futuro anche le migrazioni faranno fatica a tenere il passo.

Le persone trasferitisi a Ravenna, a questo proposito (possiamo immaginare che siano perlopiù stranieri, ma nel dato di iscrizioni e cancellazioni del Comune finiscono anche gli italiani che hanno lasciato un altro comune per trasferirsi a Ravenna) sono state 4.332 nel 2022, a fronte di 3.286 che se ne sono andate. E il saldo positivo tra i due dati (+1.046) è ciò che alla fine ci permette di concludere l’anno con sole 32 persone in meno in totale. Le migrazioni sembrano in risalita dopo gli anni del Covid, anche se il record negli ultimi anni rimane quello del 2019, quando si stabilirono a Ravenna 5.027 persone.

Guardando infine alla nazionalità, l’11,6% degli abitanti di Ravenna è straniero: sono 18.031 persone, 218 in più rispetto al 31 dicembre 2021 (+1,2%). Gli italiani invece in un anno sono passati da 138.119 a 137.869, con un calo di 250 persone (-0,2%). La leggera risalita degli stranieri, che dal 2018 erano in calo (il numero più alto si è registrato nel 2016, quando erano 19.449), è una buona notizia, nel tentativo di compensare il quadro lugubre di calo delle nascite e aumento dei decessi.

Sara Servadei