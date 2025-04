"Calci mentre era incinta": assolto: "Condotte odiose, non maltrattanti"

La Procura lo accusava di maltrattamenti aggravati sulla moglie e chiedeva per un 41enne una condanna a un atto e otto mesi, sulla scorta di una serie di violenze fisiche e psicologiche tra cui minacce di morte, tipo quella di farle "fare la fine di Giulia Cecchettin", e un calcio alla pancia quando lei era incinta di otto mesi, dicendole che avrebbe dovuto abortire quando lui glielo aveva chiesto. Ieri mattina il Gup Janos Barlotti ha assolto l’uomo. In precedenza un altro Gip, Corrado Schiaretti, aveva respinto la misura cautelare del carcere, chiesta sempre dalla Procura, ritenendo certamente "censurabile" e "odioso" il comportamento dell’uomo, che non per questo avrebbero integrato il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il quadro – scriveva il Gip – restituiva "un episodio di percosse e uno di lesioni lievi (non più procedibili per querela tardiva), oltre a una condotta minacciosa". Ma ciò non avrebbe determinato quel "quadro di abitualità richiesto dalla norma incriminatrice". In pratica, "trattare male o in modo inadeguato la compagna non corrisponde, giuridicamente, a maltrattare". Il tutto per altro, in un rapporto ritenuto dal giudice reciprocamente conflittuale. La donna si era rivolta a un’associazione antiviolenza, denunciando anche frasi oltraggiose, tipo essere "apostrofata come ’maiale’ e dicendole di essere diventata brutta e grassa". In un caso, dopo un alterco, lui l’aveva fatta sbattere con la fronte contro il muro.

La difesa – avvocati di Potenza, dove l’uomo è tornato – ha fatto leva sul fatto che, dopo il calcio, la donna non fosse andata in ospedale. Inoltre, sempre in chiave difensiva, avrebbe architettato tutto per il timore che, a seguito della separazione, lui le portasse via il figlio, inventandosi così gli episodi di violenza.

