Calci e pugni ai carabinieri nel centro commerciale: arrestato

Lugo (Ravenna), 8 novembre 2024 – E’ un 37enne straniero, già noto per alcune pregresse vicende penali, l’uomo arrestato a Lugo dai Carabinieri della locale Stazione per essersi reso responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e Violenza Privata.

Militari contro i quali, come vedremo, si è scagliato, strattonandoli e percuotendoli con calci e pugni. Il grave e concitato episodio si è verificato ieri sera nella all’interno di un noto centro commerciale della città. Allertati da alcune persone che avevano chiamato il 112 riferendo la presenza, all’interno della galleria dello stesso complesso, di un individuo in evidente stato di agitazione che stava importunando i clienti e gli addetti alle casse, i Carabinieri sono prontamente intervenuti.

Tutto è degenerato quando il 37enne, dopo aver preso dagli scaffali una bevanda alcolica, si è recato verso l’uscita. Ovviamente alle casse è stato bloccato ed è qui che, a causa della sua condizione agitata, la situazione è subito 'scaldata'. A quel punto le cassiere hanno chiamato il direttore che, con calma e pazienza, lo ha convinto a pagare la merce e ad uscire.

La situazione sembrava essersi risolta, ma dopo un paio di ore l’uomo è ritornato nel centro commerciale per prendere nuovamente una bevanda alcolica. Questa volta, però, visto il suo evidente stato di ubriachezza, il direttore gli ha negato l’acquisto. Rifiuto che ha generato nel 37enne una tale ira che i testimoni presenti hanno dovuto comporre il numero di emergenza 112 per richiedere l’intervento dei Carabinieri. In pochissimo tempo, una pattuglia della locale Stazione dell’Arma ha raggiunto il centro commerciale ed ha individuato la persona segnalata, il cui comportamento aveva letteralmente intimorito gli avventori che, nel frattempo, si erano defilati per evitare di subire eventuali lesioni.

A quel punto l’uomo si è scagliato contro i militari strattonandoli e percuotendoli con calci e pugni. Dopo essere stato neutralizzato, è stato arrestato ed accompagnarlo in caserma ove, insofferente per l’attesa, ha nuovamente iniziato a urlare e aggredire i militari presenti. Al termine della formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Ravenna a disposizione della competenza Autorità Giudiziaria.